Yunus timleri uygulamada silah yakaladı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir kıraathanede Yunus Timleri tarafından yapılan uygulamada 2 şahıs üzerinden 4 tabanca, tabancalara ait 5 şarjör ve 62 adet fişek ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre İzmit ilçe Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri cadde üzerinde bulunan bir kıraathanede asayiş uygulaması yaptı. Uygulama sırasında üst araması yapılan şahıslardan H.S. üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 adet ve 41 fişek ele geçirildi. Şahsın yanında bulunan karton çanta da yapılan aramada da çanta içerisinden 2 adet tabanca ve tabancalara ait 15 adet fişek ele geçirildi.
Öte yandan, üst araması yapılan kıraathanedeki A.K. isimli şahıs üzerinde yapılan aramada da 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 6 adet fişek ele geçirildi.
Yapılan uygulamada toplamda 4 adet ruhsatsız tabanca, 62 adet fişek ele geçirilirken, olayla ilgili H.S. ve A.K. gözaltına alındı.
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