HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Yunus" timlerinden engelli çocuklara özel gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 23:25 | Son Güncelleme

Motosikletli polis timleri, "Özel Eğitime Gereksinim Duyan Çocuk ve Ailelerini Destekleme Projesi" kapsamında, engelli çocuklar için motosikletlerle gösteri yaptı

Motosikletli polis (Yunus) timleri engelli çocuklar için motosikletleriyle gösteri yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün yürüttüğü "Özel Eğitime Gereksinim Duyan Çocuk ve Ailelerini Destekleme Projesi" kapsamında, Atatürk Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

Yunus timlerinin motosikletleriyle gösteri yaptığı programda, engelli çocuklar ve aileleri Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleriyle de çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Polis ablaları ve ağabeyleri ile müzik eşliğinde dans eden çocuklar, polis motosikletlerine binerek siren çaldı.

Engelli çocuklarla polisler hatıra fotoğrafı da çektirdi.

PARTNER3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde... 3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde...
Bağcılar’da ilk iftar 5 bin kişiyle aynı sofrada açıldıBağcılar’da ilk iftar 5 bin kişiyle aynı sofrada açıldı
Türkiye'den iftar manzaralarıTürkiye'den iftar manzaraları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Özel Eğitime Gereksinim Duyan Çocuk ve Ailelerini Destekleme Pr Emniyet Genel Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Yunus Timleri

En Çok Okunan Haberler

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Muharrem İnce'den gözaltına alınan Barış Atay için ilk yorum

Muharrem İnce'den gözaltına alınan Barış Atay için ilk yorum

Netanyahu'nun oğlu, Instagram'da Türkiye'ye küfür etti

Netanyahu'nun oğlu, Instagram'da Türkiye'ye küfür etti

Bakan İsmet Yılmaz'dan büyük müjde! 25 bin kişi...

Bakan İsmet Yılmaz'dan büyük müjde! 25 bin kişi...

Son dakika: Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya uyuşturucu davasında hapis şoku!

Son dakika: Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya uyuşturucu davasında hapis şoku!

OPTİMAR'dan 24 Haziran erken seçimi sonuçları için son anket!

OPTİMAR'dan 24 Haziran erken seçimi sonuçları için son anket!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Atilla açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Atilla açıklaması

Türkiye'den iftar manzaraları

Türkiye'den iftar manzaraları

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'tan ABD'ye sert sözler!

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'tan ABD'ye sert sözler!

'Torba teklif' TBMM Genel Kurulunda kabul edildi!

'Torba teklif' TBMM Genel Kurulunda kabul edildi!

Muharrem İnce'den Hulusi Akar'a hodri meydan! 'Sök apoletlerini çık karşımıza'

Muharrem İnce'den Hulusi Akar'a hodri meydan! 'Sök apoletlerini çık karşımıza'

İstanbul Şile’de yüksek irtifa hava savunma sistemi test edildi

İstanbul Şile’de yüksek irtifa hava savunma sistemi test edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.