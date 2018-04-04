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Yunusemre Belediye Meclisi toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 13:17 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı’nda belediyenin 2017 faaliyet raporu görüşüldü.Yunusemre Belediyesi Nisan ayı Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Dr.

Yunusemre Belediye Meclisi toplandı

Yunusemre Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı’nda belediyenin 2017 faaliyet raporu görüşüldü.
Yunusemre Belediyesi Nisan ayı Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, başkanlığında gerçekleştirildi. 26 maddenin yer aldığı mecliste 2017 faaliyet raporu görüşüldü. Raporun oylanması sırasında koltuğunu Meclis Başkanvekili Veli Doğdu’ya bırakan Başkan Çerçi, CHP Grup Başkanvekili Erdinç Yavaşlı’nın daveti üzerine CHP sıralarına geçti. Başkan Çerçi’nin tavrı meclisin takdirini kazanırken faaliyet raporu AK Partili meclis üyelerinin kabul, MHP ve CHP’li meclis üyelerinin çekimser oyu vermesiyle oy çokluğu ile kabul edildi.
Meclis, kardeş belediye Sürmene’nin ismini Özel Grandmedical Hastanesi’nden Atatürk Kent Parkı’na giden caddeye verdi. Sürmene Belediyesi’nin de en işlek caddelerinden birine Yunusemre’nin ismini verdiğini belirten Belediye Başkanı Çerçi, kardeş belediyeye bir kez daha teşekkür etti. Manisa’da amatör spor kulüplerine verdiği destekle takdir toplayan Kasap Emin Kaçar’ın ismi de Yunusemre Belediyesi’nin Muradiye’de yapımını tamamladığı spor tesisine verildi.
Plan ve Bütçe, İmar, Gençlik Spor ve Eğitim, Çevre ve Sağlık, Sosyal Yardım Yaşlı Engelli Kadın Çocuk, Kırsal Kalkınma ve Mahallelere Hizmet, Kültür ve Sosyal İşler, İdari ve Hukuk İşleri, Kentsel Dönüşüm, Sanayi Bilişim ve Teknoloji Komisyonları’nda bir yıl süreyle görev yapacak meclis üyeleri de belirlenirken; 1 yıl süreyle encümen üyeliklerine Gürkan Koyuncu, Arif Alkan ve Mustafa Gürler seçildi. Toplantı sonunda Mayıs ayı meclis toplantısının 2 Mayıs Çarşamba Günü saat 18.30’da yapılması kararlaştırıldı.

Yunusemre Belediye Meclisi toplandı

Yunusemre Belediye Meclisi toplandı

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