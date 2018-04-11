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Yunusemre Belediyesi hamilelik okulu açıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 14:56 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyesi, anne adaylarını doğum öncesi bilinçlendirmek amacıyla hamilelik okulu açıyor.Bünyesinde bulunan hanım lokallerinde açtıkları kurslar ile vatandaşlara hizmet veren ve binlerce insanın bu lokallerden faydalanmasını sağlayan Yunusemre Belediyesi, yeni bir kurs daha açıyor.

Yunusemre Belediyesi hamilelik okulu açıyor

Yunusemre Belediyesi, anne adaylarını doğum öncesi bilinçlendirmek amacıyla hamilelik okulu açıyor.
Bünyesinde bulunan hanım lokallerinde açtıkları kurslar ile vatandaşlara hizmet veren ve binlerce insanın bu lokallerden faydalanmasını sağlayan Yunusemre Belediyesi, yeni bir kurs daha açıyor. Yunusemre Belediyesi, Topçuasım Hanımlar Lokali’nde anne adaylarına hamilelik sürecini ve sonrasını anlatacak. Yunusemre Toplum Sağlığı Merkezi’nin de katkılarıyla gerçekleştirilecek eğitimden 20 hafta ve üzeri gebelerin faydalanırken; kurslar haftada iki gün 4 saat gerçekleştirilecek. Eğitimler kapsamında annelere doğum korkuları, aile planlaması, doğum egzersizi konuları hakkında bilgi verilecek.
Eğitimlerden faydalanmak isteyen anne adayları Çağrı Merkezi’ni arayarak ya da Topçuasım Hanımlar Lokali’ne gelerek başvuru yapabilecek.

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