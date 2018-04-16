Yunusemre Davutlar Sosyal Tesisi hizmete girdi

Yunusemre Belediyesi, Davutlar Mahallesi’ne düğün salonu ve sosyal tesis kazandırdı.
Yunusemre Belediyesi, ilçede düğün salonu ve sosyal tesislere bir yenisini daha ekledi. Belediye, yapımını tamamladığı Davutlar Düğün Salonu ve Sosyal Tesisi’nin açılışını törenle gerçekleştirdi. Açılışta konuşan MKYK Üyesi Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Yunusemre Belediyesi’nin çalışmalarını takdir ettiklerini belirtti. Belediye Başkanı Çerçi’nin projeleriyle ilçenin çehresini değiştirdiğini anlatan Baybatur, “Başkanımız ilçemize çok güzel hizmetler kazandırmaya devam ediyor. Projelerini takip ediyor, her türlü desteği vermeye gayret ediyoruz. Bu güzel hizmeti bizlere kazandıran Belediye Başkanımız Mehmet Çerçi ve ekibini canı gönülden kutluyorum” dedi.
Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ise mahallelerin ihtiyaçlarına göre projeler ürettiklerini anlatarak “Belediye olarak düğün salonu ve sosyal tesislerimize bir yenisini ekledik. Davutlar Düğün Salonu ve Sosyal Tesisimizi hizmete açıyoruz. İhtiyaç olan mahallelerimizde de bu çalışmayı yapacağız. Hedefimiz büyük vatandaşımızın güzel bir şehirde yaşaması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve davetliler tesisin açılışını gerçekleştirdi.
Açılış sonrası mahallenin geleneksel hayır yemeğine de katılan Başkan Çerçi ve Murat Baybatur vatandaşların sıkıntı ve taleplerini dinledi. Mahalle sakinleri kendilerine böyle bir hizmeti kazandıran Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür etti.
Açılışa Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti MKYK Üyesi Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Belediye Başkan Yardımcısı Ramis Şiyak, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Meclis Üyeleri, Yunusemre İlçe Müftüsü Mehmet Nedim Bakır, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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