Yunusemre ilçesine yeni bir yol kazandırıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylar içinde hizmete açılan Devlet Bahçeli Kavşağı’nın devamı niteliğinde olan Cider Fabrikası kavşağındaki yol yapım çalışmaları tamamlandı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Devlet Bahçeli Kavşağı’nın hizmete girmesiyle nasıl bir rahatlama olduysa burası da bir rahatlama sağladı. Bölge Barbaros Mahallesi, Yeni Mahalle ile birlikte yaklaşık 80 bin nüfusa hitap eden bir nokta. Bu mahallelere şehir içinden ulaşım bu yoldan sağlanacak. Trafik açısından büyük bir rahatlama olacak. Hizmetler devam ediyor, biz istiyoruz ki bu yolu devam ettirelim. Muhtarlarla yaptığımız sohbetlerde bu yönde. Oradaki kamulaştırma ve terkler tamamlandıktan sonra yolumuz devam ederek Menemen yoluna bağlanacak. Şimdiden muhtarlarımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyoruz” dedi.

Barbaros Mahalle Muhtarı Siyami Alak yapılan yol çalışmasıyla ilgili olarak, “Öncelikle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerimi iletiyorum. 35 yıl beklenen bir proje. Barbaros ve Yeni Mahalle’nin yaklaşık 80 bin nüfusunu rahatlatacak bir proje" dedi.

Yeni Mahalle Muhtarı Hüseyin Özdemir ise yolun yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Güzel bir proje. Bu projenin devamını bekliyoruz. Barbaros muhtarı ile birlikte daha önce bir dilekçemiz vardı. Bu yol Menemen Yolu’na bağlanırsa çok iyi proje olacak ve trafikte rahatlatma olacaktır. Hizmetlerin devamını bekliyoruz” diye konuştu.