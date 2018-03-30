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Yunusemre ile engeller kalkıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 14:46 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyesi bünyesinde bulunan hanım lokalleri ve meslek edindirme kurslarında 11 bin kursiyer hayatlarına yeni bir yön verirken, kurslarda dezavantajlı gruplara ise öncelik sağlanıyor.Sosyal belediyecilik çalışmalarıyla ilçede yaşayan vatandaşlarının hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan Yunusemre Belediyesi Hanımlar Lokalleri ile binlerce vatandaşına meslek sahibi olma imkanı sağlıyor.

Yunusemre ile engeller kalkıyor

Yunusemre Belediyesi bünyesinde bulunan hanım lokalleri ve meslek edindirme kurslarında 11 bin kursiyer hayatlarına yeni bir yön verirken, kurslarda dezavantajlı gruplara ise öncelik sağlanıyor.
Sosyal belediyecilik çalışmalarıyla ilçede yaşayan vatandaşlarının hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan Yunusemre Belediyesi Hanımlar Lokalleri ile binlerce vatandaşına meslek sahibi olma imkanı sağlıyor. 11 bin kursiyerin eğitim gördüğü kurslarda dezavantajlı gruplara da öncelik sağlanıyor. Engelli Hatice de azmi ile herkesin takdirini kazanıyor.
Engelli bir birey olarak zamanını evde geçirmek istemeyen Hatice Kalkan, Yunusemre Belediyesi’nin kurslarına katılarak zamanını en verimli şekilde değerlendiriyor. Tüm engelli bireylere de seslenen Kalkan, “Eve kapalı kalmayın. Kurslara katılmadan önce diğer tüm engelliler gibi evde oturup televizyon izliyordum. Lokalleri duydum ve başvuruda bulundum. Şimdiye kadar pek çok kursa katıldım. Şimdi de kuaförlük ve makyözlük kursuna katılıyorum. Burada hem sosyalleşiyorum hem de yeni meslekler öğreniyorum. Bize bu olanağı sağlayan başta Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçiye çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yunusemre ile engeller kalkıyor

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