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Yunusemre’de 11. Girişimcilik Kursu da tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 15:30 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyesi, İŞKUR ve KOSGEB ortaklığıyla düzenlediği 11.

Yunusemre’de 11. Girişimcilik Kursu da tamamlandı

Yunusemre Belediyesi, İŞKUR ve KOSGEB ortaklığıyla düzenlediği 11. girişimcilik kursu tamamlandı.
Açtığı girişimcilik kursları ile ekonominin canlanmasına katkıda bulunan Yunusemre Belediyesi, 11. girişimcilik kursunu tamamladı. Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar, Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda 4 gün süren eğitimleri tamamlayan 25 kursiyer ile bir araya geldi.
Kursiyerler ile sohbet eden Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar, “Biz bu eğitimi Yunusemre Belediyesi, İŞKUR ve KOSGEB iş birliği ile organize ediyoruz. İnşallah hepiniz hayal ettiğiniz hedeflere ulaşırsınız. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi, bu kursları önemsiyor. Kurslarımızın devamı gelecek” dedi.
Yunusemre Belediyesi’nden girişimcilik eğitimi alan kursiyerlerden Şehri Sarıca duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Buraya KOSGEB eğitimi için geldim. Yunusemre Belediye Başkanımız ve ekibi her zaman bizlerin yanında. Buradaki katkılarından dolayı kendilerine çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Yunusemre’de 11. Girişimcilik Kursu da tamamlandı

Yunusemre’de 11. Girişimcilik Kursu da tamamlandı

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