HABER

Yunusemre’de 23 Nisan’a yakışır kortej

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 17:26 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı korteji renkli görüntülere sahne oldu.

Yunusemre Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı korteji renkli görüntülere sahne oldu. Minikler velileriyle birlikte ellerinde pankartlarla bando eşliğinde Halil Yurtseven İlkokulu’ndan Forum Magnesia AVM arkasındaki açık alana kadar yürüdü.
Yunusemreli minikler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na yakışır bir final yaptı. Yunusemre Belediyesi ve Kelebekler Diyarı Anaokulu’nun katkılarıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik Korteji gerçekleştirildi. Kortej yürüyüşüne Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Sak, öğretmenler, Özel Yunusemre Anaokulu öğrencileri, Mehmet Suphi Egemen İlkokulu, Mesir Ortaokulu, TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi Okul Öncesi Eğitim Grupları katıldı.
Velileriyle birlikte birbirinden renkli kıyafetler giyen minikler ellerinde pankartlarla bando eşliğinde şarkılar seslendirdi. Halil Yurtseven İlkokulu’ndan başlayan kortej, Yunusemre Belediyesi’nin Forum Magnesia AVM arkasındaki alanda sona erdi.

Yunusemre’de 23 Nisan’a yakışır kortej

1 / 7

Yunusemre’de 23 Nisan’a yakışır kortej

Yunusemre’de 23 Nisan’a yakışır kortej
2 / 7

Yunusemre’de 23 Nisan’a yakışır kortej

Yunusemre’de 23 Nisan’a yakışır kortej
3 / 7

Yunusemre’de 23 Nisan’a yakışır kortej

Yunusemre’de 23 Nisan’a yakışır kortej
4 / 7

Yunusemre’de 23 Nisan’a yakışır kortej

Yunusemre’de 23 Nisan’a yakışır kortej
5 / 7

Yunusemre’de 23 Nisan’a yakışır kortej

Yunusemre’de 23 Nisan’a yakışır kortej
6 / 7

Yunusemre’de 23 Nisan’a yakışır kortej

Yunusemre’de 23 Nisan’a yakışır kortej
7 / 7

Yunusemre’de 23 Nisan’a yakışır kortej

Yunusemre’de 23 Nisan’a yakışır kortej
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Bu küçük kız şimdilerde Türkiye'nin en önemli isimleri arasında

Bu küçük kız şimdilerde Türkiye'nin en önemli isimleri arasında

Trabzonspor, Avrupa'dan men edilebilir!

Trabzonspor, Avrupa'dan men edilebilir!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'a yaz geldi, İstiklal Caddesi'nde insan seli oluştu

İstanbul'a yaz geldi, İstiklal Caddesi'nde insan seli oluştu

Meral Akşener, 15 vekili tek tek arayarak teşekkür etti!

Meral Akşener, 15 vekili tek tek arayarak teşekkür etti!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

Tunceli'de teröristlerle sıcak temas!

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.