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Yunusemre’de fidan dağıtımları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 11:31 | Son Güncelleme

Kurulduğu günden beri üreticileri destekleyen Yunusemre Belediyesi, ilçede bulunan çiftçilere fidan dağıtımı gerçekleştirmeye devam ediyor.

Kurulduğu günden beri üreticileri destekleyen Yunusemre Belediyesi, ilçede bulunan çiftçilere fidan dağıtımı gerçekleştirmeye devam ediyor. Çalışmalar kapsamında üreticilere bu yıl içinde 22 bin fidan dağıtılacak.
Fidan dağıtımına geçtiğimiz günlerde Üçpınar Mahallesi’nde gerçekleştirilen törenle başlayan Yunusemre Belediyesi, fidan dağıtımına devam ediyor. 2018 yılı içerisinde 10 bin ceviz, 8 bin zeytin, 2 bin incir ve 2 bin badem fidanını üreticiye dağıtacak olan Yunusemre Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri üreticilere fidanlarını teslim ediyor. Çalışmalara ilişkin bilgi veren Muhtarlık İşleri Müdürü Mehmet Ata, talep sürecinin tamamlanmasının ardından fidan dağıtımına başladıklarını kaydetti.

22 bin fidan dağıtılacak
Ata konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “4 yılda yaklaşık 100 bin fidanı üreticilerimize dağıttık. Bu sene de 22 bin fidan dağıtacağız. 2018 yılı içinde 10 bin ceviz, 8 bin zeytin, 2 bin incir ve 2 bin badem fidanının dağıtımına devam ediyoruz. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi, kırsal anlamda üreticilerimize her daim destek veriyor. Başkanımızın talimatları doğrultusunda üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.
Osmancalı ve Köseler mahallelerinde kendilerine fidan dağıtımı yapılan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirerek Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür etti.

Yunusemre’de fidan dağıtımları sürüyor

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Yunusemre’de fidan dağıtımları sürüyor

Yunusemre’de fidan dağıtımları sürüyor
2 / 6

Yunusemre’de fidan dağıtımları sürüyor

Yunusemre’de fidan dağıtımları sürüyor
3 / 6

Yunusemre’de fidan dağıtımları sürüyor

Yunusemre’de fidan dağıtımları sürüyor
4 / 6

Yunusemre’de fidan dağıtımları sürüyor

Yunusemre’de fidan dağıtımları sürüyor
5 / 6

Yunusemre’de fidan dağıtımları sürüyor

Yunusemre’de fidan dağıtımları sürüyor
6 / 6

Yunusemre’de fidan dağıtımları sürüyor

Yunusemre’de fidan dağıtımları sürüyor
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