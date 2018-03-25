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Yunusemre’de okuma yazma seferberliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 15:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın okuma yazma seferberliği kampanyasına Yunusemre Belediyesi ve Kent Konseyi desteklerini sürdürüyor.

Yunusemre’de okuma yazma seferberliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın okuma yazma seferberliği kampanyasına Yunusemre Belediyesi ve Kent Konseyi desteklerini sürdürüyor. Kurslara katılan vatandaşlar yıllar sonra da olsa okuma yazma öğrenmenin sevincini yaşadıklarını belirtti.
Yunusemre Kent Konseyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın okuma yazma seferberliği çağrısına duyarsız kalmadı. Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Halk Eğitim Merkezi’nin de katkılarıyla Yunusemre Kent Konseyi’nin Yeni Mahalle’de bulunan binasında vatandaşlara okuma yazma kursu veriliyor.
Haftanın 2 günü gerçekleştirilen kurslara katılan 72 yaşındaki Makbule Yapar, kursun en başarılı kursiyerlerinden biri olarak dikkat çekerken, kendilerine bu imkanı sağlayanlara teşekkür edip, “Allah emeği geçenlerden razı olsun” dedi. Yıllar sonra okuma yazma öğrendiğini belirten Zahide Kaya ise şunları söyledi: “Evliyim, bu yaşıma kadar okuma yazma bilmiyordum. Yunusemre Kent Konseyi’ne okuma yazma kursu için başvurdum. Burada okuma yazma kursu eğitimi alıyorum. Böyle bir hizmeti verdiği için Yunusemre Belediyesi’nden ve Kent Konseyi’nden Allah razı olsun”
Kurslara ilişkin bilgi veren Kent Konseyi Başkanı Halil Arslan da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yunusemre Kent Konseyi olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı okuma yazma seferberliğine katkıda bulunmak amacıyla okuma yazma kursu gerçekleştiriyoruz. Haftanın iki günü eğitim veriyoruz. Çeşitli nedenlerden dolayı okuyamamış kişilerin eğitim görmesini sağlıyoruz. Kurs görmek isteyen vatandaşlarımızdan Kent Konseyimize başvurmasını istiyoruz. Bu kurslarımızı Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’nin çabaları ile katkıları ile veriyoruz. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yunusemre’de okuma yazma seferberliği

Yunusemre’de okuma yazma seferberliği

Yunusemre’de okuma yazma seferberliği

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