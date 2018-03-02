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Yunusemre’de park ve bahçeler düzenleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 16:31 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyesi ilçenin park ve bahçelerinde çimlendirme ve çevre düzenleme çalışmaları yapıyor.‘Yemyeşil Bir Yunusemre İçin’ ilçede çalışmalarını aralıksız sürdüren Yunusemre Belediyesi, kentin belirli noktalarında çimlendirme ve çevre düzenlemesi çalışmaları gerçekleştiriyor.

Yunusemre’de park ve bahçeler düzenleniyor

Yunusemre Belediyesi ilçenin park ve bahçelerinde çimlendirme ve çevre düzenleme çalışmaları yapıyor.
‘Yemyeşil Bir Yunusemre İçin’ ilçede çalışmalarını aralıksız sürdüren Yunusemre Belediyesi, kentin belirli noktalarında çimlendirme ve çevre düzenlemesi çalışmaları gerçekleştiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar vatandaşların takdirini kazanıyor. Çalışmalara ilişkin bilgi veren Park ve Bahçeler Volkan Aydoğdu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’nin talimatları doğrultusunda ilçemizde çevre düzenlemesi ve çimlendirme çalışmalarımızı hızlandırdık. Bahar aylarına girerken ilçemizin yeşil ve rengarenk olması için mesai harcıyoruz. Belirli bir program dahilinde çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.
75. Yıl Mahallesi’ndeki gerçekleştirilen çevre düzenlemesi beğeni toplarken mahalle sakinlerinden İbrahim Apaydın, Yunusemre Belediyesi’ne teşekkür etti. Yunusemre Belediyesi’nin çalışmalarından memnun olduklarını kaydedem Apaydın, “Belediye ekipleri mahallemizde hummalı bir çalışma yürütüyor. Yaz aylarında bu parklarda serin serin oturuyoruz. Yapılan çalışmalardan dolayı Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye çok teşekkür ederiz” dedi.

Yunusemre’de park ve bahçeler düzenleniyor

Yunusemre’de park ve bahçeler düzenleniyor

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