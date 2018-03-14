Yunusemreli muhtarlar Kıbrıs yolcusu

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret edecek Yunusemreli muhtarları belediye bahçesinden uğurladı.

Yunusemre Belediyesi, Şehitler Günü öncesi Yunusemreli muhtarları Kıbrıs Barış Harekâtı’nın gerçekleştirildiği topraklara götürüyor. Kıbrıs’a gidecek kafileyi belediye bahçesinden uğurlayan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Kıbrıs Şehitliği’ni de ziyaret edecek kafileye hayırlı yolculuklar diledi.

Muhtarları daha önce de Kurtuluş destanının yazıldığı Çanakkale’ye götürerek Çanakkale Savaşı’nın gerçekleştirildiği noktaları görme fırsatı sunduklarını belirten Başkan Çerçi burada yaptığı açıklamada, “Yunusemre Belediyesi kurulduğu günden itibaren bu ülkenin var olmasını canlarını vererek sağlayan şehitlerimizi anmak ve onların aziz hatıralarını yaşatmak için birçok program yaptı. Ülkemiz içinde ve dışında bilhassa Kıbrıs’taki şehitliğimizi, toplumun değişik katmanlarındaki vatandaş, gazi, gazi yakını, şehit yakını ve milletin temsilcisi olan muhtarlarımızın ziyaret etmelerini sağlayarak aziz şehitlerimizin hatıralarını canlı tuttu. Şanlı Ordumuzun, Kahraman Mehmetçiğimizin Afrin’de destan yazdığı bu günlerde bu anlamlı ziyarete 62 muhtarımız iştirak ediyor. Muhtarlarımız Kıbrıs Şehitliği başta olmak üzere harekatın yapıldığı toprakları gezme imkanı bulacaklar” diye konuştu.