Yunusu denize ulaştırmak için uzman veteriner geldi

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN Irmağı'na giren yunusun denize ulaştırılması için yapılan çalışmalara Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Uzman Veteriner Hekim Erdem Danyer de katıldı. Yunus yapılan çalışmalara rağmen ırmaktan ayrılmadı.
Salı günü Bartın Irmağı'na giren yunus AFAD, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı dalgıç timi tarafından küreklerle bota vurularak ses çıkarılması sonucu denize yönlendirilmişti. Perşembe günü, aynı yunus yeniden ırmağa girdi. Bu sefer ırmağın içerisinde yaklaşık 10 kilometre ilerleyen yunusun denize ulaşması için Sahil Güvenlik, AFAD ve itfaiye ekipleri yeniden çalışmalara başladı.
Yunusun bulunduğu yeri terk etmemesi nedeniyle AFAD ekipleri yunusun davranışlarının araştırıldığı birçok üniversite ile irtibata geçti. Bu akşam çalışmalara Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Uzman Veteriner Hekim Erdem Danyer de bota binerek, katıldı. AFAD, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri botları ırmağa indirerek, demir boruları vurarak, ses yaptı. Ancak, 3 metre uzunluğundaki yunus bulunduğu yerden ayrılmadı. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
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