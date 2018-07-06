Yunusun tekrar denize dönmesi seferberliği

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN Irmağı'na girdiği salı günü denize doğru yönlendirilen yunus, dün yeniden ırmağa girdi. AFAD ekipleri yunusun geriye gitmesi için sessizlik sağlamak için köprü üzerindeki trafiği kesti. Ancak bir sonuç alınamazken, yunus takip ediliyor. Yunusun denize dönebilmesi için üniversitelerle irtibat kurulurken, çalışmalar devam ediyor.

Salı günü Bartın Irmağı'na giren yunus, AFAD, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı dalgıç timi tarafından küreklerle bota vurularak ses çıkarılması sonucu denize yönlendirildi. Dün, aynı yunus yeniden ırmağa girdi. Bu sefer ırmağın içerisinde yaklaşık 10 kilometre ilerleyen yunusun denize ulaşması için Sahil Güvenlik, AFAD ve itfaiye ekipleri yeniden harekete geçti. 3 metre uzunluğundaki yunus bulunduğu yeri terk etmemesi üzerine AFAD ekipleri gece gündüz yunusun hareketlerini izlemek için nöbet tutuyor. AFAD ekipleri yunusun davranışlarının araştırıldığı birçok üniversite ile irtibata geçti. Yunusun bulunduğu yerden yaklaşık, 500 metre aşağısında bulunan Orduyeri köprüsünün üzerinden geçen trafik dün gece saat 02.00- 05.00 saatleri arasında sessizlik sağlanması için trafiğe kesildi. Ancak bir sonuç alınamadı.