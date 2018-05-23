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Yurda bebek arabası almak şartıyla uzlaştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 17:09 | Son Güncelleme

Yurda bebek arabası almak şartıyla uzlaştılar

Düzce'de açılan bir soruşturmada mağdur konumundaki kişi, yetiştirme yurduna bebek arabası alması şartıyla davacı olduğu kişiyle uzlaştı.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 7 ay önce S.G, B.G çifti ile belediyeye "Ahırından pis kokular" geliyor diye şikayet ettikleri komşuları İ.U. arasında kavga yaşandı. Kavganın ardından İ.U. hakkında "basit tehdit ve hakaret" suçlamasıyla başlatılan soruşturma dosyası, davaya bakan savcının önerisi ve tarafların kabul etmesiyle Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na sevk edildi.

Büroda yapılan görüşme sırasında mağdur çift, evlerinin önünde B.G'yi darbeden ve hakarette bulunan İ.U'dan Fehmi Öney Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu'na bebek arabası bağışlamasını istedi.

Öneriyi kabul eden davalı, yetiştirme yurduna 2 adet 0-6 aylık çocukların ihtiyaçlarında kullanılmak üzere bebek arabası aldı.

Uzlaştırmacı Ayşe Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, davalıların uzlaşma yoluyla aralarındaki husumetin sona erdiğini ve yetiştirme yurduna bağışta bulunulduğunu belirterek, "Dosya incelemeleri sonrasında ve davalılar ile görüşme yapılarak uzlaştırma bürosunun dosyayı güzellikle kapatabileceği aktarıldı. Davalılar da hoşgörüyle yaklaşarak uzlaşma yoluna gitti. Mağdurlar yetiştirme yurduna böyle bir bağış yapılabileceğini aktarması sonrası şüpheli de durumu kabul etti ve bir hayra vesile oldular." diye konuştu.

Davalıların örnek bir uzlaşmaya imza attığını vurgulayan Çelik, bu örnek uzlaşmayla hem adliyelerdeki iş yükünün azaltıldığını hem de davalılar aralarındaki husumetin sona erdirildiğini aktardı.

Bu şekilde adaletin daha hızlı tecelli ettiğini söyleyen Çelik, toplumsal barışa katkı sağlayan uzlaştırmanın yaygınlaşması için her geçen gün çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
dava Düzce Uzlaşma

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