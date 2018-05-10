Yurda kaçak getirilen 30 köpek için ihale yapıldı

EDİRNE (AA) - Yurda kaçak olarak getirilirken sınır kapısında yakalanan 30 köpek için ihale düzenlendi.
Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalanan Çin aslanı, King Charles, terrier, maltese, samoyet, pekingese ve pug cinsi köpekler için açık artırma usulüyle ihale gerçekleştirdi.
Farklı cinslerdeki köpekler, 900 ile 2 bin lira arasında değişen bedellerle satışa çıktı. Pug cinsi köpeğin 900 liradan kesin satışı gerçekleştirilirken geriye kalanlar için farklı fiyatlar teklif edildi.
Yedieminde tutulan köpek yavruları, ihale kurulunun teklifleri onaylaması halinde yeni sahiplerine teslim edilecek.
-Kızı bu sefer sevinecek
İhaleye katılan Serkan Oktay, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızına köpek almak için ihaleye girdiğini ve kesin bedelle satışı tamamladığını söyledi.
Pug cinsi köpek için geçen günlerde yapılan ihaleye de girdiğini ifade eden Oktay, "Geçen ihalede verdiğim teklif yetersiz bulunmuştu. Bugün kesin satış bedeli üzerinden teklifte bulundum. Köpeği kızım için aldım. Pug cinsi köpeği aldım. Köpek için oldukça talep vardı. 900 lira bir fiyatla köpeği satın aldım. İşlemlerin ardından köpeği yedieminden teslim alıp eve götüreceğim. Geçen ihale sonrasında köpeği alamadığım için kızım üzülmüştü. Kızım köpek için evde her türlü hazırlığı yapmıştı." diye konuştu.
3 adet King Charles için teklif veren Cemal Kuru ise "Köpekleri birkaç arkadaşıma hediye etmek istiyorum. Normalde düzenli olarak sokak köpeklerini besliyoruz. Bu cinsler evde yaşamaya uygun ama tercihim sokak köpeğinden yana." dedi.
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