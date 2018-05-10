HABER

Yurda kaçak getirilen 30 köpek için ihale yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 11:52 | Son Güncelleme

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda ele geçirilen 30 cins köpek, açık artırmayla satışa sunuldu

EDİRNE (AA) - Yurda kaçak olarak getirilirken sınır kapısında yakalanan 30 köpek için ihale düzenlendi.

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalanan Çin aslanı, King Charles, terrier, maltese, samoyet, pekingese ve pug cinsi köpekler için açık artırma usulüyle ihale gerçekleştirdi.

Farklı cinslerdeki köpekler, 900 ile 2 bin lira arasında değişen bedellerle satışa çıktı. Pug cinsi köpeğin 900 liradan kesin satışı gerçekleştirilirken geriye kalanlar için farklı fiyatlar teklif edildi.

Yedieminde tutulan köpek yavruları, ihale kurulunun teklifleri onaylaması halinde yeni sahiplerine teslim edilecek.

-Kızı bu sefer sevinecek

İhaleye katılan Serkan Oktay, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızına köpek almak için ihaleye girdiğini ve kesin bedelle satışı tamamladığını söyledi.

Pug cinsi köpek için geçen günlerde yapılan ihaleye de girdiğini ifade eden Oktay, "Geçen ihalede verdiğim teklif yetersiz bulunmuştu. Bugün kesin satış bedeli üzerinden teklifte bulundum. Köpeği kızım için aldım. Pug cinsi köpeği aldım. Köpek için oldukça talep vardı. 900 lira bir fiyatla köpeği satın aldım. İşlemlerin ardından köpeği yedieminden teslim alıp eve götüreceğim. Geçen ihale sonrasında köpeği alamadığım için kızım üzülmüştü. Kızım köpek için evde her türlü hazırlığı yapmıştı." diye konuştu.

3 adet King Charles için teklif veren Cemal Kuru ise "Köpekleri birkaç arkadaşıma hediye etmek istiyorum. Normalde düzenli olarak sokak köpeklerini besliyoruz. Bu cinsler evde yaşamaya uygun ama tercihim sokak köpeğinden yana." dedi.

Bunun adı vahşet! Banyoda buldular...Bunun adı vahşet! Banyoda buldular...
Millet İttifakı'na bir parti daha katılabilirMillet İttifakı'na bir parti daha katılabilir
SGK açıkladı! Milyonlarca hastaya müjdeSGK açıkladı! Milyonlarca hastaya müjde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ihale Kapıkule Sınır Kapısı köpek satış

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Mehmet Akif Alakurt Instagram hesabını sitemli bir mesajla kapattı

Mehmet Akif Alakurt Instagram hesabını sitemli bir mesajla kapattı

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili CHP'ye geri döndü

İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili CHP'ye geri döndü

Dayı rezaleti! Yeğenine dehşeti yaşattı, anne şikâyetçi olmadı

Dayı rezaleti! Yeğenine dehşeti yaşattı, anne şikâyetçi olmadı

Kapalı pazarın çatısı aktı, esnaf suyun altına girdi

Kapalı pazarın çatısı aktı, esnaf suyun altına girdi

Son dakika! YÖK'ten flaş Fransız Dili ve Edebiyatı kararı

Son dakika! YÖK'ten flaş Fransız Dili ve Edebiyatı kararı

Son dakika! Kanser hastalarına SGK'dan müjde

Son dakika! Kanser hastalarına SGK'dan müjde

Eski Müsteşar yardımcısına FETÖ'den gözaltı

Eski Müsteşar yardımcısına FETÖ'den gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.