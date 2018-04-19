Yurdakul’dan ETSO Meclis Başkanı Özakalın’a ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanı Hakan Yurdakul, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclis Başkanı Saim Özakalın’ı ziyaret etti.

Beraberinde, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Müdür Yardımcısı Murat Altınyollar ve Uzman Ali Taylan Öztaylan’la birlikte ETSO’yu ziyaret eden Yurdakul, Meclis Başkanı Özakalın’la bir süre görüştü. ETSO Genç Girişimciler Kurulu Başkanı ve Meclis üyesi Haktan Ömeroğlu’nun da hazır bulunduğu ziyarete Yurdakul, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın yapısı ve misyonu ile Erzurum programı hakkında bilgi verdi. Gezileri sırasında üniversitelerde gençlerle bir araya geldiklerini ve onlara bilgi ve tecrübelerini aktarma fırsatı bulduklarını ifade eden Hakan Yurdakul, aynı şekilde iş dünyası temsilcileriyle de görüşüp şehrin sanayisini, ticaretini, ekonomisini konuşmak istediklerini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın ise, Erzurum’un, mevcut sosyo-ekonomik yapısıyla hak etmediği bir konumda yer aldığını belirterek, bunun birçok sebebinin olduğunu ifade etti. Yıllardan beri kaynak ve potansiyelleri iyi analiz edilmeyen ve buna bağlı olarak sahip olduğu avantajları iyi değerlendirilemeyen Erzurum’un artık, ayağı yere basan, gerçekçi ve katma değeri yüksek yatırımlara ihtiyacı olduğunu kaydeden Özakalın, mevcut yatırımları da kapsayacak şekilde, daha önce uygulanan 5084 Sayılı Teşvik Yasası benzeri, bölgede özel teşvik uygulamalarının hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bölgeye özgü teşvik uygulamalarında, bölgedeki gerçek aktörlerin fikirlerinin alınmasının önemine değinen Özakalın şunları söyledi; “Eğer Erzurum, Osmaniye’yle, Malatya’yla aynı teşvik kapsamındaysa, yatırımcı hangisini tercih eder ona bakmak lazım. Buradan sermaye göçünü, beyin göçünü, nitelikli insan göçünü önlemek için acil tedbirler alınmalı. Devletimizin bölgemize yaptığı tüneller, yollar ve lojistik merkezler çok yerinde ve katma değer sağlayan yatırımlar. Ancak biz Erzurum’da üretim yaparsak, o ürünü pazarlarsak bu yatırımlar daha farklı anlam kazanacak. Şehrimizde yapılacak çekim gücü yüksek her türlü sanayi yatırımı bu bölgenin cazibesini artıracak ve ekonomik anlamda büyük fayda sağlayacaktır. Bu sebeple, bu tür yatırımların önünü açacak ve yatırımcıları cezbedecek özel teşvik ve destekler bölgemiz ve ilimiz için hayati öneme haizdir.”

Bölgenin, eski parlak günlerine dönebilmesi için teşvik ve desteğe ihtiyaç duyan sektörlerden birinin de tarım ve hayvancılık olduğunu anlatan Özakalın, “Çiftçimizin, üreticimizin, modern tarım uygulamalarını hayata geçirecek, verimi artıracak, bürokrasiden arındırılmış, bölge ve sektör gerçekleriyle örtüşen desteklere ihtiyacı var. Bunu sağlarsak ilimizde ve bölgemizde tarım ve hayvancılık eski gücüne ve cazibesine kavuşacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanı Hakan Yurdakul ise, önümüzdeki dönemde Bakanlıkların daha çözüm odaklı hareket edeceği teknokrat bir yapıya kavuşacağını belirterek, kendisinin sorunların çözümüne katkı sağlayacak desteği vermeye her zaman hazır olduğunu söyledi.

Görüşmenin ardından, ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın, Yurdakul’a ziyaretinin anısına gümüş işlemeli Oltutaşı tespih hediye etti.