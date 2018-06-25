Yurdun kuzeybatısı yağışlı havanın etkisine girecek

Muhammed KILIÇ/ANKARA, (DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Trakya, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri için yarından itibaren kuvvetli yağış ve buna bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgara karşı uyarıda bulundu.
Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, yağışların yarın Trakya'da, çarşamba günü de Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli şekilde olacağı belirtildi. Yağışlı havanın hafta sonuna kadar Trakya, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz'de etkili olmaya devam edeceğinin beklendiği kaydedildi. Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgara neden olabileceği vurgulanan açıkalamada vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.
HAVA SICAKLIKLARI
Hava sıcaklıkların ise hafta boyunca iç ve doğu bölgelerimizde hissedilir derecede artacağı ve mevsim normallerinin 4-7 derece üzerinde seyredeceği ifade edildi. Hava sıcaklıklarında batı bölgelerinde ise yağışa rağmen önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek denildi.
FOTOĞRAFLI
FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu
Meteoroloji'den İstanbul için kritik hava durumu tahmini! Sağanak yağış çok sert vuracak!
Sevgilisinin peşine takip cihazı ile düştü! Kuzeninin yatağında bastı
Avrupa Birliği'nden 24 Haziran seçimleriyle ilgili sert eleştiri
CHP MYK, yarın seçim değerlendirmesi için toplanacak
Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!
Sımsıkı sarıldı! Bir an olsun bırakmadı
İngiliz oyuncu ilişkiye girdiği anları kameraya alıp satışa çıkardı!
27 Temmuz'da kıyamet kopacak! Eğer doğruysa...
Meclis'in ilk oturumunu Deniz Baykal mı Devlet Bahçeli mi yönetecek?
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Okuyucu Yorumları 0 yorum