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Yurdun kuzeybatısı yağışlı havanın etkisine girecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 20:31 | Son Güncelleme

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Trakya, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri için yarından itibaren kuvvetli yağış ve buna bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgara karşı uyarıda bulundu.

Yurdun kuzeybatısı yağışlı havanın etkisine girecek

Muhammed KILIÇ/ANKARA, (DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Trakya, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri için yarından itibaren kuvvetli yağış ve buna bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgara karşı uyarıda bulundu.
Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, yağışların yarın Trakya'da, çarşamba günü de Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli şekilde olacağı belirtildi. Yağışlı havanın hafta sonuna kadar Trakya, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz'de etkili olmaya devam edeceğinin beklendiği kaydedildi. Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgara neden olabileceği vurgulanan açıkalamada vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.
HAVA SICAKLIKLARI
Hava sıcaklıkların ise hafta boyunca iç ve doğu bölgelerimizde hissedilir derecede artacağı ve mevsim normallerinin 4-7 derece üzerinde seyredeceği ifade edildi. Hava sıcaklıklarında batı bölgelerinde ise yağışa rağmen önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek denildi.
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