Yüreğir’de coşkulu 23 Nisan kutlaması

Adana’da çocuklar, Yüreğir Belediyesi’nin düzenlediği geleneksel 23 Nisan Çocuk Şenliği’nda gönüllerince eğlendi.

15 Temmuz Şehitler Parkı’nda aileleri ile birlikte şenliklere katılan çocuklar konser, palyaço gösterisi, balon şov ve yüz boyama etkinlikleri ile gönüllerince eğlendiler. Park içerisinde oluşturulan çadırlarda hazırlanan sıkma ve ayran ücretsiz ikram edildi.

Yüreğir Belediyesi Kültürevleri öğrencilerinin hazırladığı programda Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan’ın ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldığı Doğankent Kültürevi ‘Tarladan Okula Çocukevi Projesi’nde yer alan öğrencilerin gösterisi de beğeni topladı.

Yaklaşık 3 saat süren şenliklerin ardından 15 Temmuz Şehitler Parkı içerisinde bulunan Bilim Merkezi’ni ziyaret eden çocuklar 9 boyutlu sanal gerçeklik konsolu, robotik atölyeler ve eğlenceli deney istasyonları ile farklı deneyimler yaşadılar. Uzay, gökyüzü, gezegenler ve evrenle ilgili çarpıcı görsellerin yer aldığı planetaryum (gezegenevi) ise çocukların ilgi odağı oldu.

Yüreğir Belediyesi 23 Nisan Çocuk Şenliği’nin artık geleneksel hale geldiğini belirten Başkan Çelikcan, “Geleceğimiz, yarınlarımız, çocuklarımızı düşünerek adımlar atıyoruz. Geleceğin güçlü Türkiye’sinde söz sahibi olacak, milli ve manevi değerleri ile barışık, vizyon sahibi, ufku ve zihni açık sağlıklı bireyler yetiştirmek için çabalıyoruz. Çocukları mutlu bir Yüreğir, yarınları güzel bir Adana, aydınlık bir Türkiye hedefi ile Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” dedi.