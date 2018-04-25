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Yüreğir’e Osmanlı Selçuklu mimarisiyle kına konağı yapılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 15:26 | Son Güncelleme

Yüreğir Belediyesi ilçeye Osmanlı Selçuklu mimarisi tarzında kına konağı yaptırıyor.Yavuzlar Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi’ndeki inşaat halindeki tesisi meclis üyeleri ile gezerek çalışmalar hakkında bilgi alan Yüreğir Belediye Başkanı Çelikcan, inşaatın büyük bir hızla devam ettiğini ve kısa zamanda tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.25 dönüm alan üzerine yapılan kına konağı, yüzme havuzu ve parkın Cumhuriyet Mahallesi’nde önemli bir eksikliği gidereceğini belirten Başkan Çelikcan, ’’Yüreğirli vatandaşlarımız kınalarını Osmanlı, Selçuklu Mimarisi ile yaptığımız kına konaklarında yapacaklardır.

Yüreğir’e Osmanlı Selçuklu mimarisiyle kına konağı yapılıyor

Yüreğir Belediyesi ilçeye Osmanlı Selçuklu mimarisi tarzında kına konağı yaptırıyor.
Yavuzlar Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi’ndeki inşaat halindeki tesisi meclis üyeleri ile gezerek çalışmalar hakkında bilgi alan Yüreğir Belediye Başkanı Çelikcan, inşaatın büyük bir hızla devam ettiğini ve kısa zamanda tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.
25 dönüm alan üzerine yapılan kına konağı, yüzme havuzu ve parkın Cumhuriyet Mahallesi’nde önemli bir eksikliği gidereceğini belirten Başkan Çelikcan, ’’Yüreğirli vatandaşlarımız kınalarını Osmanlı, Selçuklu Mimarisi ile yaptığımız kına konaklarında yapacaklardır. Yazın sıcaktan ve tozdan, kışın ise soğuktan ve çamurdan kurtulacaklardır. En önemlisi ise sokaklardaki gürültü kirliliği ortadan kalkacaktır. Mutlu günlerini nezih ortamlarda yaşayacaklardır. Yüreğirli vatandaşlarımızı her şeyin en iyisine layıktır’’ şeklinde konuştu.
Yapılan yüzme havuzu ile kanallarda boğulma oranının azalacağını belirten Çelikcan, ’’Göreve geldiğimiz günden bu yana Yüreğir’de yeşil alanları hızla çoğalttık. Çoğaltmaya da devam ediyoruz. Yapılan parklarda çocuklarımız güvenle oynayacaklardır. Yapılan tesislerden bütün vatandaşlarımız faydalanacaktır’’ diye konuştu.

Yüreğir’e Osmanlı Selçuklu mimarisiyle kına konağı yapılıyor

Yüreğir’e Osmanlı Selçuklu mimarisiyle kına konağı yapılıyor

Yüreğir’e Osmanlı Selçuklu mimarisiyle kına konağı yapılıyor

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