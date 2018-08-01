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Yürek yakan boş çerçeve... Şehit anne ve bebeği uğurlanıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 10:24 | Son Güncelleme

PKK'lı hainler, asker eşini ziyaretten dönen anne ve 11 aylık yavrusu Mustafa'yı şehit etti. Türkiye, dün akşam gelen yürek yakan haberle kahrolurken, bu sabah Hakkari'den gelen bir fotoğraf ise acıları katladı. Asker şehit anne ve bebeği için cenaze töreni düzenlenirken, annenin tabutunun yanında bir askerin elinde onun çerçevelenmiş fotoğrafı vardı. Bebeğin tabutunun yanında da bir asker ve elinde bir çerçeve ardı ancak bu çerçeve boştu. Bir Türk bayrağı ve yanında da 'BEBEK' yazıyordu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşi Serkan Karakaya’yı ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönen Nurcan Karakaya'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti.

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Olay, Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Büyükçiftlik beldesi Susak Deresi mevkisinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Hain saldırıda otomobili kullanan Nurcan Karakaya olay yerinde yaşamını yitirdi, bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ağır yaralandı.

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ACI HABER ULAŞTI

Yaralı bebek, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, annesi Nurcan Karakaya'nın cesedi aynı hastanenin morguna alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen bebek de kurtarılamadı. Bölgede, PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyon başlatıldı.

Nurcan Karakaya’nın, Sivas’ın Şarkışla ilçesindeki annesi Suudiye Demir’e (57), acı haber verildi. Nurcan Karakaya’nın kız kardeşinin kocası Şener Ergüven, akşam saatlerinde Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya’nın kendisini arayarak patlamayı haber verdiğini anlattı. PKK’yı lanetleyen Ergüven, “En son aldığım bilgiye göre eşi, birliğe ziyarete gitmiş, ziyaret dönüşünde uzaktan kumanda ile arabayı patlatmışlar” dedi.

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TÖREN DÜZENLENDİ

Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya için Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Hakkari'ye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Otluca köyündeki Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törene Hakkari Vali Vekili Bekir Abacı, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epkin, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, askeri yetkililer ve polisler ile Nurcan Karakaya'nın eşi Jandarma Astsubay Serkan Karakaya katıldı. Anne- oğulun cenazeleri, askerlerin omuzlarında tören alanına getirildikten sonra öz geçmişleri okunarak, dua edildi. Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya'nın cenazesi, askerlerin omuzlarında helikoptere taşınıp, konularak, memleketlerine uğurlanmak üzere Yüksekova'ya gönderildi.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Ölmüşüz Haberimiz yok.... Elektriğe büyük zam bugünden itibaren. Doğalgaz %49.5 zam... Kışı Göreceğiz ama Baharı Görecekmiyiz bilemem... Birazda Kendimize ağlasak.
Bundan yaklaşık 1 ay önce pkk denilen terör örgütü Diyarbakır da masum insanları kaçırıp şehit ettiğinde yine bu platformdan haberin altına yorum yapan bir kaç şeref yoksunu vardı aynen şu cümle yazıyordu " nerden biliyorsunuz pkk nın yaptığını bunu jandarma veya polis yapmıştır " Şimdi o şeref yoksununa ve onun gibi düşünenlere sesleniyorum " ALLAH BİR GÜN HEPİNİZİN CEZASINI VERECEK. BEBEK KATILLERI..."
bu resme bakıpta ağlamayan yürek kahrolsun, hdp ye oy veripte vicdanım rahat diyenlerde bu aileden daha beter olsun..
artık idam gelsın bu ulke daha ne beklıyor kımı beklıyor yeter artıkk yaa mazlumu savunmasız ınsanları kahbece olduren ınsanları artık bu ulkede beslemeyın cocuklara ıstırmar edenlerı pkk ları masum ınsanları oldurenlerı ıdam gelsın artıkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk ey ulke uyan artıkk bukadar basıt bırseyı cıkaramıyorsan getır mılletın onune referandum yaappppp
YENİ TÜRKİYEDE TÜM TAŞLAR YERİNE OTURUNCA TERÖR DİYE BİR KONU KALMAYACAK TÜRKİYE GÜNDEMİNDE.İÇERİDEKİ MASON UŞAKLARI HENÜZ ZAPTU RAPT ALTINA ALINMADI DAHA.DIŞ GÜÇLERİN UZANTILARININ SİNİR UÇLARI TAM TEMİZLENMEDİ DAHA.DERİNE İNMEYELİM İSMET İNÖNÜ BİR ORDU KOMUTANI İDİ. ONA BEZNER NELER VAR NELER O ZAMAN.STARTEJİK NOKTALARDA KİM VARMIŞ DİYE SORMAYALIM. BİTLİSLİ KARDEŞLERİMİZ BİLİYOR O GÖÇ EDİLEN ERMENİ KÖYÜNÜ ŞİMDİ BİLE.TÜRKİYEDE 2. KURTULUŞ SVAŞI YAŞANDI 24 HAZİRANDA HERŞEY ORTAYA ÇIKACAK YENİ TÜRKİYEDE. YOL AÇILDI ARTIK.TERÖRÜN ASIL AMACI TÜRKİYEDE GÜNDEN SAPTIRMAKTI VESAYETÇİ DÖNEMDE......
Sözün bitip intikam ateşinin yandigi yer Allah'ım sen o askerimize sabır ihsan eyle kim bir damla su serpebilir o babanın yuregine
Vicdan sahibi olmayan ahmaklar yumağından başka birşey değilsiniz. Gücünüz ancak kundaktaki bebeğe savunmasız anneye yeter, bu bile acizliğinizi gösterir.Guya siyasi ayağınızı meclise sokanlar ve destekleyenler yüzleri varsa utansınlar. Son çırpınışlarınız buna inanıyorum.Kimileri vardır cennetliktir,cennete girmelerine tek engel ölümdür.Kimileri vardır cehennemliktir onlarında cehenneme girmelerine tek engel ölümdür.Bu kardeşlerim cennette. Ya siz yemin ederim ki,cehennemi ölmeden göreceksiniz.
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