YURT BÜLTENİ - 12

1 - 108 yaşında ilk kez Anneler Günü kutlandı GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde daha önce Anneler Günü hiç kutlanmayan 108 yaşındaki Fatma Tıraş'a, katıldığı okuma-yazma kursundaki öğretmen ve arkadaşları tarafından sürpriz yapıldı. Sınıfta pasta kesilerek Fatma Tıraş'ın Anneler Günü kutlandı.

İlçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta Türkbahçe Mahallesi'nde oturan 1910 doğumlu 108 yaşındaki Fatma Tıraş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan okuma-yazma kursuna gidiyor. Hafta sonları okulda verilen kursa yürüyerek gelen 6 çocuk, 14 torun ve 5 torunun çocuğu olan Fatma Tıraş, okuma ve yazma gayretiyle şaşırtırken sınıfında neşe kaynağı haline geldi. Sınıf öğretmeni Asiye Erdoğan ve cami imamı Mustafa Bolat, okuma- yazma kursuna katılanlarla birlikte sınıfta Fatma Tıraş'a Anneler Günü dolayısıyla sürpriz yaptı. Sınıfta pasta kesilerek Fatma Tıraş'ın günü kutlandı. Yaş pastayı keserken ilk defa Anneler Günü'nün kutlandığını belirten Fatma Tıraş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mahallelerine okul yaptırmasını istedi. Fatma Tıraş, eğitim almadığını ancak azimle okuma ve yazmayı öğrenceğini, anne ve babalardan özellikle kız çocuklarını okutmalarını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------------------- - Türkbahçe İlkokulu

- Fatma Tıraşın okula gelişi

- Sınıfta kadınlar

- Fatma Turaş ders verilmesi

- Fatma Tıraş anlatması

- Öğretmen Asiye Erdoğan'ın anlatması

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) =================== 2 - Otomobil su birikintisine devrildi: 4 ölü (2) ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolden çıkıp, yol kenarındaki su birikintisine devrilen otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Viranşehir- Şanlıurfa karayolundaki Dağyanı Jandarma Karakolu yakınlarında meydana geldi. Şanlıurfa yönüne ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 F 9996 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarında yağış nedeniyle oluşan su birikintisine düştü. Kazada, otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda AFAD ve sağlık görevlisi sevk edildi. 2 yaralının da olduğu bildirilen kaza yerine dalgıçlar da geldi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------------------------

- Su birikintisine düşen otomobil

- İtfaiye ve sağlık ekiplerinin beklemesi

- Jandarma ekiplerinin önlem alması

- Toplanan vatandaşlar

- Vatandaşlarla röportaj

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA) GÖRÜNTÜLER 1'NCİ HABERLE GEÇİLDİ ================= 3- Hakan Çavuşoğlu: Türkiye, saldırıların üstesinden milletin desteğiyle geldi BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Türkiye, her türlü saldırıya, kirli tuzağa ve girişimlere rağmen milletinin desteğiyle ferasetiyle bunların üstesinden gelmeyi başarmıştır" dedi. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Kestel ilçesi kırsal Barakfakih Mahallesi'nde düzenlenen 'Barakfakih Hazretleri'ni Anma' programına katıldı. Barakfakih Hazretleri’nin mezarını ziyaret eden Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin kabuğunu kırdığını söyledi. Çavuşoğlu, "Türkiye'nin bundan sonra önüne geçmek isteseler de ancak bizim yürüyüşümüzü, hızımızı yavaşlatabilirler; ama asla durduramazlar. Çünkü Türk insanı bunu görmüştür, Türk insanı bunu yaşamıştır. Önümüzdeki döneme ilişkin olarak 2023, 2053 ve gelecek kuşakların güçlü Türkiye'sini sağlamak için 2071 tasavvurumuza ulaşmak üzere tarihi günlerden geçiyoruz. Onun için aklınızı, ferasetinizi, basiretinizi, yaşanan olayları göz önüne alarak, muhakeme ederek, vereceğiniz kararları bu çerçevede ortaya koymanız gerekiyor. Türkiye, her türlü saldırıya, kirli tuzağa ve girişimlere rağmen milletinin desteğiyle ferasetiyle bunların üstesinden gelmeyi başarmıştırö diye konuştu.

'15 TEMMUZ'DA BATI TRAKYA TÜRKLERİ DİK DURDU' Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, daha sonra Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Bursa Şubesi’nce düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katıldı. Darbe girişimini gecesi yaşananları hatırlatan Çavuşoğlu, şunları söyledi: “15 Temmuz gecesi ben, TBMM çatısı altındayken, Batı Trakya’dan Makedonya, Kosova, Bosna, Bulgaristan’dan kardeşlerimizin ‘Bize ihtiyaç var. Açın kapıları geliyoruz’ dediklerine şahitlik ettim. Türkiye’nin bayrağı altında yaşayıp da ekmeğini yiyip, suyunu içip, iaşesini temin edip de bu bayrağa saldıranlar, düşmanlık edenler karşısında bir başka bayrak altında yaşasa da Balkan coğrafyasındaki insanlar, onlara karşı her zaman dimdik ayakta kalmaya devam edecekler. Türkiye, sadece Türkiye’den ibaret değildir. Biz güçlenmeye devam ediyoruz. Türkiye kabuğunu yırttı. Bundan sonra bizim hızımızı yavaşlatabilirler; ancak durduramazlar. Hep birlikte çalışacağız, birlikte başaracağız. Bizim sınırlarımız 786 bin kilometrekare sınırı olsa da gönlümüzün sınırı yoktur. Bizim gönüllümüz sınırı Afrika’nın içlerine, Balkanlar'ın dağlarına kadar sirayet ediyor.ö

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Barakfakih hazretlerinin türbesi ziyaret ve konuşması Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) ================== 4 - Derik'te Gap şelalesi yeniden akmaya başladı MARDİN'in Derik İlçesi'ndeki Gap Şelalesi, etkili olan yağışların ardından, bir hafta içerisinde ikinci kez akmaya başladı. Bereketin müjdeleyicisi olarak kabul edilen şelaleden akan suyun hayat verdiği zeytin bahçelerinin sahipleri sevinç içerisinde şelale bölgesine gelerek hem sevindi, hem de hatıra fotoğrafı çektirdi. Derik'te 20 bin dönümlük meyve ve zeytin ağaçlarının bulunduğu Gap Bahçeleri'ni sulayarak hayat veren Gap Şelalesi'nin, son günlerdeki yağışlarla birlikte bir hafta içerisinde ikinci kez akması, zeytin üreticisinin yüzünü güldürdü. Derik İlçesi'ne 4 kilometre uzaklıkta bulunan Gap Şelalesi'nin akmaya başlaması zeytin, incir, nar, kaysı ve ceviz üreticiliği yapan Derikliler arasında büyük bir sevince yol açtı. Şelale alanına akın edenler, burada bol hatıra fotoğrafı çektirdi.Yağışlı kış mevsiminde 2 bin ton ürün veren Derik ilçesinin sembolü zeytinler, geçen sene susuzluk nedeniyle bu rakam 400 tona kadar düşmüştü. Şelalenin akması ile rekoltenin daha da artacağına inanan zeytin üreticileri, şelalenin akması ile adeta bayram havası yaşadı.

Yukarı, Orta ve Aşağı Gap olarak üç bölümden oluşan Gap Şelalesi'nin bereketin müjdecisi olduğunu belirten vatandaşlardan Ramazan Turan, şelalenin akmasıyla birlikte üreticilerin yüzünün de güleceğini söyledi. Şelalenin akmasının bereketi müjdelediğini savunan zeytin üreticisi Mustafa Akman, "Şelalenin bu sene 2 defa akması zeytin üreticilerinin yüzünü de güldürdü. Şelalenin aktığı yani suyun bol olduğu yıl zeytinlerin hasat döneminde bereketi artırıyor,çok mutlıuyuz ve sevinçliyiz" diye konuştu. Şelalenin akmasıyla burada hatıra fotoğrafı çeken, Dağ Mahallesi Muhtarı Abdulaziz Söylemez, "Bazen yıllarca akmayan şelale bu sene bir hafta içerisinde 2 kez akması, bizleri sevindirdi. Bütün Derikliler yağmur yağmasına aldırış etmeden çoluk, çocuklarla buraya geldi. Allah'ın takdiridir. Şelalenin akmasıyla birlikte zeytinlere bereket getireceğine inanıyoruz. Şelalenin akmasına sevindik, mutluyuz. Geçen sene yağmur yoktu, susuzdu, ancak 400 ton kadar ürün vermişti" şeklinde konuştu. Şelalyi izlemeye gelenlerden Sezgin Süer de "Şelale bu yıl 2 defa aktı. Zeytin üreticileri kadar bizler de seviniyoruz" ifadesini kullandı.