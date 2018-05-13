YURT BÜLTENİ 13

MARDİN'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bahçeci köyü kırsalında çobanlık yapan İslam Öztemel, keçilerini otlattığı sırada yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanırken, 12 keçi de telef oldu.

------------------------------------ - Su birikintisine düşen otomobil - Su altı polislerin suya girmesi - Suda arama yapan polis - Su içerisinden bayan cesedi çıkarması - Toplanan vatandaşlar - Genel ve detay görüntüler

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolden çıkıp, yol kenarındaki su birikintisine devrilen otomobilde, 1 kadının daha cansız bedenine ulaşıldı. Kazada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Su birikintisinde kaybolduğu ileri sürülen 2 kişinin bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü su altı polisleri, arama çalışması başlattı. Kazada ölenlerin cenazeleri, otopsi için cenaze araçlarıyla morga götürüldü.

ESKİŞEHİR'de kültür sanat evi sahibi olan Murat Şen ile Rabia Kiremitcioğlu, Porsuk Çayı kıyısındaki parkta evlendi. Nikaha gelenlerin çocukları uçurtma uçurttu, su tabancalarıyla birbirlerini ıslattı. Kıraathane Kültür Sanat Evi'nin sahipleri olan Murat Şen ile Rabia Kiremitcioğlu'nun nikahları Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı kıyısındaki parkta yapıldı. 'Cityband' adlı orkestra grubunun çaldığı parçalar eşliğinde oynayan gelin ve damat, daha sonra konuklara birlikte dilek tutup ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı. Büyükşehir Belediyesi nikah memuru Burcu Demirel Oğuz'un kıydığı nikah sonrasında uçurtmalar uçurtuldu, dağıtılan su tabancalarıyla çocuklar ve büyükler birbirlerini ıslattı. Damat Murat Şen, parkta gerçekleştirdikleri nikah töreni ile ilgili olarak şunları söyledi: "Günümüzde adet gelenek haline gelmiş artık klişeleşmiş düğün geleneklerini bir kenara bırakıp eski günlerdeki gibi, herkesin kendini mutlu hissedebileceği, stresten çok eğlence odaklı bir düğün tertip edilmesini istedik. Herkese açık, yani parktaki herkes düğünümüze davetli aynı zamanda. Kimsenin takım elbise giyme zorunluluğu yok, mokasen ayakkabı, abiye, saç yaptırma derdi yok. Herkes rahat biz de rahatız, eğleniyoruz. Çocuklara ve çocuk hissedenlere birçok uçurtma dağıttık, 100 tane uçan balonu gökyüzüne saldık. Herkes bir dilekle uçan balonları uçurdu. Nikah için bando çağırdık. Nefis çalıyorlar, onlarla eğleniyoruz. Tamamen eğlenceye dönükbir düğün." (Görüntü dökümü: -Gelin ve damat ile konuklar orkestranın çaldığı parçalar eşlinde oynarken, -Gelin ve damadın dans ederken, -Damadın konuşması, -Nikahın kıyılması, -Çocukların su tabancasıyla birbirini ıslatmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Görüntü Dökümü -Yerde telef olan keçiler -Genel ve detay görüntüler

Mazıdağı ilçesine bağlı Bahçeci köyü yakınlarında keçilerini otlatan İslam Öztemel (17), saat 11.00 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanırken, 12 keçi de olay yerinde telef oldu. Köylülerin farketmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevkedildi. Durumu ağır olan İslam Öztemel, Mardin merkezdeki özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. 12 keçinin leşi de yıldırımın düştüğü bölgede kazılan çukurlara gömüldü.

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR/DHA

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4 - Otomobil evin çatısından dere yatağına uçtu

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yolun altında bulunan evin çatısına girdikten sonra çatıdan dere yatağına uçtu. Yaralanan sürücü tedavi altına aldı.

Olay öğleden sonra, Derince Çınarlı Mahallesi Günbatımı Sokak'ta meydana geldi. Çınarlı Mezarlığı'nda bir yakının mezarını ziyaret eden Cansu Kırca (31) idaresindeki 41 K 3138 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yolun altında bulunan evin çatısına girerek, çatıdan dere yatağına uçtu. İbrahim Adalılar'a ait tek katlı evde kimsenin olmaması sonucu yaralanan olmadı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ekipleri geldi. Yaralanan Cansu Kırca olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Evin çatısı ve evin duvarları hasar görürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-Çatısı yıkılan binanın görüntüsü

-Bina sahibinin akrabası ile röp.

-Kaza yapan aracın görüntüsü

-Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/DERİNCE(Kocaeli),(DHA)

