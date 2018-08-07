YURT BÜLTENİ -5  

8 aylık hamile kadın ve eşinin, 1 saat zorla alıkonduğu iddiası Antalya'nın Alanya ilçesi sahilinde fotoğraf çekimi yaptıran Elif Demir (26) ile dini nikahlı eşi İsmail Saygılı (30), Avsallar Mahalle Muhtarı İbrahim Görgülü ve yanındakiler tarafından 1 saat zorla alıkondukları iddiasıyla jandarmaya şikayetçi oldu. Manavgat'ın Side Mahallesi'nde oto yıkamacıda çalışan İsmail Saygılı'nın eşi Elif Demir, hamileliği 8'inci ayına girince özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı firmadan izin aldı. Elif Demir, doğacak bebeklerine hatıra olması amacıyla fotoğraf çektirmek için internetten araştırma yaptı. Çift, Alanya'nın Kargıcak bölgesinde bir otelde ve sahilde çekim yaptırmak amacıyla bir fotoğrafçıyla anlaştı. 31 Temmuz günü Alanya'ya giden çift, otel çekimlerinin ardından sahile inerek fotoğraf çektirmeye başladı. Drone ile yapılan çekimler sırasında sahilin yanındaki muz bahçesindeki O.K., iddiaya göre "Burası benim özel mülküm, mülkümden çıkın" diyerek, çifte taş attı. Bir süre sonra fotoğrafçıların gitmesinin ardından sahilden ayrılmaya çalışan çifti, kendilerine taş atan kişi ile Avsallar Muhtarı olduğunu söyleyen İbrahim Görgülü'nün de aralarında bulunduğu 8 kişi durdurdu. Elindeki silahla çifti durdurduğu iddia edilen Görgülü, “Siz bizim özel mülkümüzde, muz bahçemizin üzerinde drone ile çekim yapamazsınız. O fotoğrafçılar buraya gelecek. O görüntüleri silecekler" dedi. Yaklaşık 1 saat tutulan çift, Elif Demir'in fenalaşmasının ardından bırakıldı. Elif Demir ve İsmail Saygılı, Mahmutlar Jandarma Karakolu'na giderek İsmail Görgülü, O.K. ve diğer kişilerden şikayetçi oldu.

'O FOTOĞRAFÇILAR BURAYA GELSİN'

Yaşadığı anları Demirören Haber Ajansı'na anlatan Elif Demir, “Toplam 8 kişiydi, arkamızdan koşarak geldiler. Eşimi tuttular. Fotoğrafçılar zaten önden gidiyorlardı, arabalarımız ayrıydı. Birinin elinde silah vardı, eşimi tutup, 'Sen yabancısın nereye gidiyorsun, sizi bir yere göndermeyeceğiz. O fotoğrafçılar buraya gelsinler' diyerek bizi salmadılar" diye konuştu. 'HAMİLEYİM, BIRAKIN GİDELİM' DİYE YALVARDIM'

Eşiyle birlikte silah zoruyla tutulduğunu anlatan Elif Demir, "Hamileyim, bırakın gidelim, çok susadım' diye yalvardım kendilerine, ama göndermediler. Saat 20.00 gibiydi. Aralarından biri muhtarmış. Hepsi içkiliydi. 'Gitmeyeceksiniz buradan, sizi göndermeyiz' dediler. 45 dakika sonra ben fenalaşınca, muhtara 'ambulans istiyorum' dedim. Kendi aralarında 'bunları gönderelim' diye konuştular. Sonrasında bizi bıraktılar" şeklinde konuştu. 'DEVLETİN VERDİĞİ SİLAHLA SİZİ VURURUM'

Muhtar İbrahim Görgülü ve yanındakiler tarafından tehdit edildiğini söyleyen İsmail Saygılı ise “Biz gidelim deyince 'Gidemezsiniz' dediler. Eşim, 'Ben ambulans istiyorum, fenalaştım, hamileyim' dedi. Eşime 'Sen sussana, zaten hamilesin' diyerek küfür etmeye başladı. Ben de 'Sen nasıl konuşuyorsun' deyince 'Sen sus, sana konuşma izni mi verdim, senin kafanı taşa sürterim. Kıvılcım çıkartırım. Ben mahalle muhtarıyım, sizi vuracaktım az önce. Bu devletin verdiği silahla sizi vururum, siz hiçbir şey yapamazsınız' dedi" diye konuştu.

MUHTAR: BEN ASLINDA ONLARI KORUDUM

Avsallar Mahallesi Muhtarı İbrahim Görgülü ise olayın kendisiyle ilgisi olmadığını belirterek, "Orası benim mıntıkamın dışında. Benimle ilgisi yok. Arkadaşımın muz bahçesi. Muz bahçesinin orada drone ile fotoğraf çekmişler. Ben onları orada korudum aslında. Darp edilmelerini önledim. Onların başına bir şey gelmesini engelledim" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Elif Demir ve İsmail Saygılı ırmak kenarında yürüyüşte

RÖP Elif Demir (3 parça)

Manavgat ırmağından detay

RÖP. İsmail Saygılı

Detay görüntüler

Büfede dinlenip, çay içiliyor

Manavgat köprüsünde yürüyüş

Drone ile yapılan çekimden görüntü (Cep telefonu)

04.50' - 582 MB Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) ============================================ 2 kişiyi öldürmekten hüküm giyen cezaevi firarisi yakalandı Adana'da 2 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla, hakkında kesinleşmiş 35 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi Mehmet Kozan (36), yakalandı. Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde 17 Nisan 2000 yılında, Alaattin Demir öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınıp, tutuklanan Mehmet Kozan, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Kozan'ın müebbet hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu. 5 yıl cezaevinde kalan Kozan, serbest bırakıldı. Daha sonra yerel mahkemede tekrar görülen davada, hükümlüye 'kasten adam öldürme' suçundan 20 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Güvenlik güçlerince aranırken İstanbula giden Kozan, 21 Eylül 2011 tarihide ise Bakırköy ilçesinde alacak-verecek meseli yüzünden tartıştığı Hasan Günday'ı (37) öldürdü. Olaydan sonra yakalanan Kozan, Osmaniye Cezaevi'ne kondu. Kozan, yargılandığı ikinci cinayetten de 15 yıl hapse mahkum edildi. Ancak hükümlü bulunduğu cezaevinden bir süre önce firar etti.

Hükümlünün Gülbahçesi Mahallesi'nde saklandığını belirleyen Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, adrese baskın düzenledi. Yakalanan Mehmet Kozan, işlemlerinin ardından cezaevine kondu. Görüntü Dökümü

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- Zanlının Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması

- Adli Tıp Birimi arşiv görüntüsü SÜRE:42" BOYUT:131 MB Haber:Çağlar ÖZTÜRK -Kamera: ADANA,(DHA) =====================================

Rize'de sele kapılan iş makinesi enkazına ulaştı Rize'de, 2 Ağustos'ta, 24 saatte metrekareye düşen 100 kilogram yağışla birlikte aniden taşan derede sele kapılan iş makinesinin enkazına ulaşıldı. Muradiye Beldesi Kömürcüler köyünde etkili olan sağanakla beraber meydana gelen sel ve heyelanlarda su seviyesi yükselip, aniden taşan derede sele kapılan iş makinesi kaybolmuştu. Taşan derenin sürüklediği iş makinesi enkazı 6 gün sonra bulundu. Hurdaya dönen iş makinesinin enkazı dere yatağından alınarak kıyıya çekildi. 'MAL GİTTİ CANIMIZ YERİNDE'

İş makinesi operatörü İshak Fil, taşan derenin yolun altını oyduğunu belirterek iş makinesinin sele kapıldığını söyledi. Fil, "Dere öyle bir geldi ki böyle bir şey olmaz. Sel yolun altını aldı. Çalıştırıp makineyi kurtarmak istedim ama makine çalışmadı. Ben aşağıya atladım. O sırada makine sele kapıldı. Ben canımı son anda kurtardım. Mal gitti, canımız yerinde" dedi.