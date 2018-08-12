YURT BÜLTENİ -6 Telefon dolandırıcıları, emekli öğretmenin 21 bin 400 lirasını dolandırdı, Konya'da emekli öğretmen S.I.'yı telefonla arayan bir kişi, kendini komiser olarak tanıtıp, kimlik bilgilerinin bir çetenin elinde olduğunu, evinde bulunan paralarını teslim etmesini söyledi. S.I. da evde bulunan 21 bin 400 lirasını dolandırıcılara verdi. Polis tarafından yakalanan telefon dolandırıcılarının kuryeliğini yapan ve parayı teslim alan Ali Onuş(40), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen 9 Ağustos Perşembe günü merkez Karatay ilçesi Karakayış Caddesinde meydana geldi. S.I.'yı telefonla arayan bir kişi, kendisini komiser olarak tanıtıp, kimlik bilgilerinin soyguncu bir çetenin eline geçtiği, mal varlığının tehlikede olduğunu söyleyerek, evde bulunan paralarını teslim etmesini söyledi. S.I. da bunun üzerine evde bulunan 21 bin 400 lirasını Karakayış Caddesi üzerinde buluştuğu kuryeye teslim etti. Bir süre sonra aradığı numaranın yanıt vermediğini fark eden S.I., dolandırıldığını anlayınca polise başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, inceledikleri güvenlik kameraları doğrultusunda kuryenin Ali Onuş, olduğunu belirledi. Polis, Ali Onuş'u, saklandığı evde gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde ve çantasında yapılan aramada S.I.'dan aldığı paranın 7 bin lirası ele geçirildi. Paranın kalan kısmını ise şebekeye teslim ettiği belirtildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Onuş, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra kendisini görüntüleyen gazeteciler için polise, "Beni neden çekiyorlar ağabey, ben bir şey yapmadım ki" demesi dikkat çekti. Ali Onuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(Görüntü Dökümü

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-Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Sağlık kontrolünden çıkartılması

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA)) ====================================== Balayı yolunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı Aydın'ın Germencik ilçesinde, balayı yolunda park halindeki bir TIR'a çarpan otomobildeki gelin öldü, damadın da aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı. Aydın-İzmir Otoyolu Kızılcapınar Viyadüğü Mevkii'nde Ferhat Yalın'ın (28) kullandığı 09 S 1310 plakalı otomobil, emniyet şeridinde bekleyen Abdurrahman Gök Dumlupınar yönetimindeki 09 NZ 130 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan Ferhat Yalın, kardeşi Serhat Yalın ve Sinan Koç'u sıkıştıkları yerden çıkarırken, Özlem Yalın'ın (24) yaşamını yitirdiği belirledi. Yaralılar, Aydın Devlet Hastanesi ve Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu bildirildi. Gelin Özlem Yalın'ın cesedi de olay yerinde jandarma ve savcının yaptığı incelemenin ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Otomobilden yola saçılan davetiyelerden kazada yaşamını yitiren Özlem Yalın'ın aracı kullanan Ferhat Yalın ile dün (cumartesi) akşam Söke'de yapılan düğünle evlendiği ortaya çıktı. Yalın çiftinin, balayı için bugün önce İzmir'e buradan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmek üzere yolculuk yaparken, kazanın yaşandığı öğrenildi.

TIR şoförü Dumlupınar'ı gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Çiftin düğün görüntüleri - Fotoğraflar Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) ============================ Otobüste bayılan kadını hastaneye götürdü Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde özel halk otobüsü içinde bayılan Fatma Çiftçi'yi(46), güzergahını değiştiren otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi. Önceki gün, ilçe merkezi ile Kışla Sanayi Sitesi hattında çalışan İsmail Atar'ın kullandığı 67 M 8042 plakalı halk otobüsüne binen Fatma Çiftçi, bir süre sonra bayıldı. Diğer yolcular tarafından oturduğu tekli koltuktan ikili koltuğa yatırılan Çiftçi'nin durumu otobüs şoförü Atar'a bildirildi. Atar, yolcunun kendine gelmemesi üzerine güzergahını değiştirerek içindeki yolcularla birlikte bayılan kadını özel hastaneye götürdü. Sağlık ekipleri, Çiftçi'ye ilk müdahaleyi otobüsün içinde yaptı. Ardından sedyeye alınan Çiftçi, acil servise götürüldü. Çiftçi'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çiftçi'nin bayılma anı ve yapılan müdahale ise otobüsteki güvenlik kamerasına yansıdı.

Otobüs şoförü İsmail Atar, önünde seyir halinde olan iki araç sürücüsünün tartışması üzerine araçtan indiği anda bir yolcunun bayıldığını öğrendiğini söyledi. Hemen otobüse binerek yolcunun yanına gittiğini ifade eden Atar, "Yolda ki tartışma esnasında ben otobüsten indim. Arabaya bindiğimde baktım ki vatandaşın bayıldığını gördüm. O arada ambulans gelemeyecek diye hastaneye kendim götürdüm" dedi. Görüntü Dökümü

-Otobüs güvenlik kamarası bayılma anı

-Fatma Çiftçi'nin sedyeye alınarak hastaneye kaldırılması

-İsmail Atar ile röportaj

Süre: (4.35) Boyut: (831 MB )

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA) ================================== Virajı alamayıp şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı Sakarya'nın Erenler ilçesinde, sürücüsünün virajda hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza saat 04.00 sıralarında, D-650 Karayolu'nun Erenler Küpçüler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Cemal Mamak(48) yönetimndeki 41 EC 286 plakalı otomobil sürücünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak yol kenarındaki ağaçları devirip şarampole yuvarlandı. Cemal Mamak ve arkadaşı Yakup Tokdemir (44) ters dönen otomobilin altında kaldı. Olay yerine gelen 112 Acil ve itfaiye ekipleri aracın altında kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, iki kişiye aracın bazı bölümlerini keserek ulaştı. Cemal Mamak'ın öldüğü tespit edilirken, yaralanan Yakup Tokdemir ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan Cemal Mamak'ın bugün toprağa verileceği öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Vatandaşların ve ekiplerin müdahalesi

Yaralıların araçtan çıkarılması

Yaralının ambulansa taşınması

Olay yerinden görüntüler HABER-KAMERA: AZİZ GÜVENER /ERENLER(Sakarya),(DHA) ======================= 50 Afgan göçmen İstanbul yerine Elazığ'a bırakıldı Van'dan İstanbul'a götürülmek üzere araçlara bindirilen 50 Afganlı göçmen Elazığ'da otogara bırakıldı. Polis, Afganlı göçmenleri izinleri olmadığı gerekçesiyle göç idaresine teslim etti. Afganistan'dan kaçak yollarla Van'a gelen 50 Afganlı göçmen, Van'dan İstanbul'a gitmek üzere anlaştıkları insan tacirleri ile yola çıktı. Bindikleri minibüslerle İstanbul'a gitmek için Van'dan yola çıkarılan göçlenmer Elazığ'da otogara bırakıldı. İstanbul'a gitmeleri için gerekli izinleri olmadığı öğrenilen Afganlılar, Elazığ Otoğar'ında ortada kaldı. Afganlılar, polis ekipleri tarafından minibüs ile Göç İdaresine teslim edildi.

50 Afgan'ın, Göç İdaresi tarafından işlemleri yapıldıktan sonra sınır dışı edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Otobüsler

-Afganlılar

-Bekleyen Afganlar

-Polis ekipleri

-Genel ve Detay Görüntü Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)- ========================== Bebeğinin olduğu ceset torbasını okşadı (2)- Yeniden Burdur'un Bucak ilçesinde, nefes borusuna kaçan mama nedeniyle yaşamını yitirdiği öne sürülen 3 aylık Hatice Damla Akbaş'ın anne- babası, bebeklerinin ölümüyle ilgili hastanede görevli doktorun ihmali olduğunu öne sürdü. Anne Emine Akbaş, kucağına verilen bebeğinin bulunduğu ceset torbasını okşayıp gözyaşı döktü. Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Bucak ilçesine bağlı Boğazköy'de meydana geldi. 3 aylık Hatice Damla Akbaş'ın nefes borusuna mama kaçtı. Aile fertlerinin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği bebek, ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Minik Hatice Damla, doktorların müdahaleSine rağmen kurtarılamadı. Bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen Emine- Ahmet Akbaş çifti, çocuklarının ölümünde ihmal olduğunu öne sürerek, Bucak Devlet Hastanesi'nde görevli doktoru suçladı. 4 yaşında bir çocuğu daha olan Emine Akbaş, "Bebeğim kusuyordu. Bucak Devlet Hastanesi acil servisine götürdük. Burada R. adlı doktor, çocuğu neden getirdiğimi sordu. Ben de ishal olduğunu ve yediğini çıkardığını söyledim. Ayrıca ateşi olduğunu söyledim. O da 'Tamam' dedi ama ne ateşini ölçtü ne de ishalinin nasıl olduğunu öğrenmek için bezine baktı. Hiçbir şeyine bakmadı. 'En azından bir serum bağlayın, belki ishali durur' dedim. Onu da yapmadı. Reçete yazıp elime verdi. Sonra da 'Pazartesi günü uzman doktora getir, göster' diyerek başından savdı. Mecbur onun dediğini yaptım" diye konuştu.

'İLGİLENMEDİ, BAŞINDAN SAVDI'

İlaçları alıp, çocuğunu eve getirdiğini kaydeden Akbaş, "Çocuğa gelince mama verip, yatırdım. Sonrasında çocuktan ses kesilince kucağıma aldım ve anneme, çocuğuma bir şey olduğunu söyledim. Annem de aldı bağırmaya başladı. Ben de anneme 'Anne ne olur çocuğumu kurtar' diyerek bağırıp, ağladım. Duyan komşu geldi. Hemen 112'yi aradım" dedi.

Çocuğunun ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünü aktaran Emine Akbaş, şunları kaydetti:

"Hastanede kimse bilgi vermedi. 1 saat kadar bekledik. Doktor, çocuğun yediği mamayı atamadığını ve hala atmaya çalıştığını, her şeye hazırlıklı olmamız gerektiğini söyledi. Orada doktorla da tartıştık. Bir süre sonra orada görevli olduğunu düşündüğüm birisi bana 'Çocuğunuz morga iniyor' dedi. Ben o an kendimden geçtim. 'R.' adlı doktoru suçluyorum. Çünkü ben çocuğumu gündüz o doktora götürdüm ve benimle ilgilenmedi. Başından savdı."

Ahmet Akbaş ise "Gereğinin yapılmasını istiyorum. Bizim canımız yandı. Başkasının canı yanmasın. Böyle doktorlar sürülsün. Cezasız kalmasın. Ben de şikayetçiyim" dedi.

HALASI KUCAĞINDA TAŞIDI

Hatice Damla Akbaş'ın cansız bedeni işlemlerinin ardından halası Şerife Gökkara tarafından morgdan alındı. Bebeği baba Ahmet Akbaş'la birlikte morg önünde bekleyen otomobile kucağında taşıyan Şerife Gökkara, daha sonra aracın arka koltuğunda oturan anne Emine Akbaş'ın kucağına verdi. Anne Akbaş, gözyaşı dökerek ceset torbasını okşadı. Hatice Damla Akbaş'ın cansız bedeni toprağa verilmek üzere baba memleketi Konya'ya götürüldü.