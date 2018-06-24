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Yurt dışı oylar sayım için hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 13:14 | Son Güncelleme

Yurt dışından getirilen oylar saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla açılacak, sayım ve dökümler Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı nezaretinde yapılacak - Oy pusulaları, ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi'nde özel güvenlikli salonlarda muhafaza ediliyor

Yurt dışından getirilen oylar saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı nezaretinde yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 60 ülkedeki 123 temsilcilikte kullanılan oylar, ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki özel güvenlikli salonlarda muhafaza ediliyor. Polis ekiplerince korunan salonlar güvenlik kameralarıyla da anbean izleniyor.

Yurt dışından getirilen ağzı mühürlü torbalardaki oy pusulaları, oy verme işleminin sona ermesinin ardından yapılacak sayım için bin 170 şeffaf oy sandığında tutuluyor.

Yurt dışında kayıtlı Türk seçmenlerin kullandığı oylar, Türkiye'de saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak. Bu esnada, talepte bulunan siyasi partiler de müşahit bulundurabilecek.

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ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı yurt dışı oylar

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