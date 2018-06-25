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Yurt dışı oyların sayımı sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 12:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında kullanılan oyların sayımı sona erdi

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında kullanılan oyların sayımı sona erdi.

60 ülke ve 123 temsilcilikte kullanılan oyların içinde bulunduğu mühürlü torbalar, dün oy verme işleminin sona erdiği saat 17.00'de ATO Kongre Merkezi'nde açılmaya başlandı.

Yaklaşık 8 bin görevlinin yer aldığı kongre merkezinde oyların sayımı, bugün saat 12.00 itibariyle sona erdi.

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