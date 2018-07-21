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Yurt dışı tanıtım desteğinin kapsamı genişledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 12:12 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 9 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında konaklama sektörü, turizmde faaliyet gösteren seyahat acenteleri, sektör meslek birlikleri, dernekler, vakıflar ile deniz turizm tesisleri işletmelerine tanıtım ve pazarlama desteği verileceği bildirildi

Turizmde faaliyet gösteren seyahat acenteleri, sektör meslek birlikleri, dernekler, vakıflar ile deniz turizm tesisleri işletmeleri de yurt dışı tanıtım ve pazarlama desteğinden yararlanabilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığın, yaptığı son düzenlemelerden biriyle yurt dışında tanıtım yapmak isteyen firmalara yönelik destek kapsamını genişlettiği hatırlatıldı.

"Yurt Dışı Turizm Fuarlarına Katılımın ve Turizm Tanıtma ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Karar" ile daha önce olduğu gibi sadece asli fonksiyonu konaklama olan firmalar değil geniş bir çerçevede yer alan firmaların devlet tarafından desteklenmesinin önünün açıldığı belirtilen açıklamada, 9 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren bu kararın, tanıtım çalışmalarının artırılarak turizm sektörünün canlandırılmasına büyük katkı sağlayacağı vurgulandı.

2010'da çıkarılan "Yurt Dışı Turizm Fuarlarına Katılımın ve Turizm Tanıtma ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ"e göre sadece bir önceki mali yıl içerisinde 1 milyon dolar geliri yurt dışından sağlayan ve asli fonksiyonu konaklama olan işletmelerin Bakanlık desteğinden faydalandırıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni yapılan düzenleme yurt dışında düzenlenen turizm fuarlarına katılımın artırılması, Türkiye’nin ve turizm destinasyonlarının yurt dışında tanıtılması ve pazarlanmasına yönelik desteğin sağlanması için kapsamı genişletiyor ve sektörün tüm unsurlarını kapsamı içine alıyor.

Karar kapsamında konaklama sektörünün yanı sıra turizm sektöründe faaliyet gösteren seyahat acentelerinden sektör meslek birliklerine, derneklerden vakıflara, deniz turizm tesisleri işletmelerine kadar tanıtım ve pazarlama desteği verilmesi kararlaştırılmıştır. Yürürlüğe giren kararla, asli fonksiyonu konaklama olan işletmeler ve deniz turizm tesisleri işletmelerinin bir önceki mali yıl içerisinde 750 bin dolar dövizi yurt dışından sağlaması gerekiyor."

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destek Kültür ve Turizm Bakanlığı yurt dışında tanıtım yapmak isteyen firmalar

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