Yurt dışında 1 milyon 486 bin oy kullanıldı

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran seçimleri için yurt dışında 1 milyon 486 bin 532 kişinin oy kullandığını açıkladı.
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları 24 Haziran seçimleri için oy verme işlemini tamamladı. Yurt dışından bu gece getirilecek oyların ATO Kongre Merkezinde özel güvenlikli odada muhafaza edileceği bildirildi. Yurt dışındaki seçmenler 24 Haziran'a kadar gümrüklerde oy verme işlemine devam edecek. Yurt dışı oylarının sayımına seçim günü sandıkların açılmasıyla başlanacağı belirtildi. YSK Başkanı Güven yurt dışında kullanılan oylara ilişkin, "Yurt dışında 1 milyon 486 bin 532 kişi oy kullandı. 60 ülke 123 temsilcilikte çalışma yapıyoruz. Uçaklarla bugün Avrupa’nın tamamını getireceğiz" dedi.
Hakkari'den kahreden şehit haberi!
Ankara son noktayı koydu: ilk F-35 teslimatı yarın
ABD diken üstünde! Utanç kamplarına tepki büyüyor!
Bozcaada Belediyesi'nden dikkat çeken 24 Haziran paylaşımı: İnce bir fırtına bekleniyor
Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimleri için anket açıklaması
Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor
Dünyanın en büyük gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Doktorlar hastalığını bile bulamamıştı! Talihsiz kadının hayatını 2 tesisatçı kurtardı
Batman'da asansör sapığı dehşeti! Genç kadına kabusu yaşattı
Bursa'da korkunç cinayet! Genç kadını bebeğinin yanında hunharca katlettiler!
Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz
Okuyucu Yorumları 0 yorum