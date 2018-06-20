Yurt dışında 1 milyon 486 bin oy kullanıldı

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran seçimleri için yurt dışında 1 milyon 486 bin 532 kişinin oy kullandığını açıkladı.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları 24 Haziran seçimleri için oy verme işlemini tamamladı. Yurt dışından bu gece getirilecek oyların ATO Kongre Merkezinde özel güvenlikli odada muhafaza edileceği bildirildi. Yurt dışındaki seçmenler 24 Haziran'a kadar gümrüklerde oy verme işlemine devam edecek. Yurt dışı oylarının sayımına seçim günü sandıkların açılmasıyla başlanacağı belirtildi. YSK Başkanı Güven yurt dışında kullanılan oylara ilişkin, "Yurt dışında 1 milyon 486 bin 532 kişi oy kullandı. 60 ülke 123 temsilcilikte çalışma yapıyoruz. Uçaklarla bugün Avrupa’nın tamamını getireceğiz" dedi.

