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Yurt dışında Ramazan Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 09:12 | Son Güncelleme

Afganistan, İsveç, Azerbaycan ve Özbekistan'da halk, bayram namazını kılmak için camilere akın etti

MEZAR-I ŞERİF/TAŞKENT/STOCKHOLM/BAKÜ/ (AA) - Afganistan, İsveç, Azerbaycan ve Özbekistan'da halk, bayram namazını kılmak için camilere akın etti.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin 20 Haziran'a kadar Taliban'a yönelik geçici ateşkes ilan etmesinin ardından Taliban'ın da Ramazan Bayramı'nda üç günlük ateşkes kararından mutlu olan Afgan halkı, camileri doldurdu.

Belh Valisi Muhammed İshak Rehguzer, Mezar-ı Şerif kentinin en büyük camisi olan ve Hz. Ali'nin türbesi olduğuna inanılan Ravza'nın önündeki Yeşil Cami'de namazdan önce cemaate hitap ederek Afganistan hükümeti ile Taliban arasında bu bayramda alınan ateşkes kararının tüm Afgan halkını sevindirdiğini belirtti.

Ateşkes süresinin uzatılmasını istediklerini ifade eden Rehguzer, Afganistan halkının her şeyden çok barışa ihtiyacının olduğunu söyledi.

Vali Rehguzer, bayramın, barışa ve huzurun tesis edilmesine vesile olacağını umduklarının altını çizdi.

Binlerce kişinin katıldığı namazdan sonra okunan hutbede birlik ve beraberliğin önemi vurgulandı. Sıkı güvenlik önlemleri altında kılınan namazı sonrası toplu bayramlaşma töreni düzenlendi.

- Azerbaycan

Azerbaycan'da ise İlahiyyat, Karaçukur ve Tezepir camileri ile Gök Mescit sabahın erken saatlerinde itibaren bayram namazı kılmak isteyen vatandaşların akınına uğradı. Başkent Bakü'nün en büyük camilerinden Haydar Camisi de bayram namazı kılmak isteyenlerle doldu.

Namaz sonrasında ülkenin huzur ve refahı, işgal altındaki Dağlık Karabağ ve diğer bölgelerin düşman işgalinden kurtarılması, İslam alemindeki sıkıntıların sona ermesi için dualar edildi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de bir mesaj yayımlayarak vatandaşların bayramını kutladı.

- Özbekistan

Ramazan ayına Türkiye'den bir gün sonra başlayan ülkede halk, sabah erken saatlerde bayram namazlarını kılmak için cami ve mescitlere akın etti.

Başkent Taşkent'te Müslümanlar, camilerde yer kalmayınca yol ve parklarda namazlarını kıldı.

"Osman Mushafı" olarak bilinen ve üzerine Hazreti Osman'ın kanının aktığı ceylan derisine yazılan Kur'an-ı Kerim'in muhafaza edildiği Taşkent'teki Hazret İmam Külliyesi'ndeki bayram namazı hutbesini, Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Osmanhan Alimov okudu. Alimov vaazında, ramazanın ve bayramın öneminden bahsederek, bayram günlerinde yaşlı ve hastaların ziyaret edildiğini, küs olanların barıştığını ifade etti.

Namazın ardından ülkenin kalkınması, refah, huzur, tüm dünyada barış ve istikrar için dua edildi. Namazdan sonra vatandaşlar bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev de bayram dolayısıyla yayınladığı mesajında, son dönemde ülkede dini alanda çok sayıda çalışmaların yapıldığını, İmam Buhari ve İmam Tirmizi uluslararası araştırma merkezleri ile İslam Medeniyeti Merkezi ve Özbekistan Uluslararası İslam Akademisinin kurulduğunu hatırlatttı.

- İsveç

İsveç'in başkenti Stockholm'de ise Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Camisi'de bayram namazını kıldı.

Namazdan önce konuşan İsveç Sosyal Hizmetler ve Din Hizmetleri Müşaviri Fatih Mehmet Karaca, toplumsal birliğe ve beraberliğe vurgu yaptı. Bayram gününde kırgınlıkların ve dargınlıkların son bulması gerektiğine işaret eden Karaca, küskünlerin ve çekişmelerin ortadan kaldırılmasının önemine değindi.

Namazın ardından halk bayramlaştı. Bayram namazını vatandaşlarla kılan Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Emre Yunt ve Birinci Müsteşar Türker Oba da cemaatle bayramlaştı.

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