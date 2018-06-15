Yurt dışında Ramazan Bayramı

DİTİB Köln Camisi ve Külliyesi’nde yapılan bayramlaşma törenine, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, DİTİB Başkan Vekili Ahmet Dilek ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Din görevlisi Emre Şimşek’in okuduğu hutbenin ardından dünyanın çeşitli bölgelerinde sıkıntı yaşayan, gözyaşı döken ve Ramazan Bayramı coşkusunu yaşayamayan Müslümanlar ve tüm İslam alemi için dua edildi.

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi'nde de bayram namazı kılındı.

BERLİN/KÖLN/ASTANA/MOSKOVA (AA) - Almanya, Rusya ve Kazakistan'da Müslümanlar, bayram namazını kılmak için camilere akın etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, ramazan ayının manevi yenilenmenin sembolü olduğunu belirtti.

Kazakistan’da başkent Astana'daki Nur Astana Merkez Camisi'ne sabah saatlerinde akın eden binlerce Müslüman, vaaz dinledi ve bayram namazını kıldı. Caminin avlusunda kurulan çadırlarda yemek ikram edildi.

Yaklaşık 20 milyon Müslümanın yaşadığı Rusya Federasyonu’nda 7 bin civarında cami ve mescit bulunuyor.

Moskova Merkez Camisi’nde Ramazan Bayramı için kılınacak namaz öncesinde cami etrafındaki bütün cadde ve sokaklar Müslümanların ibadet etmesi için özel olarak trafiğe kapatıldı, polis güvenlik önlemi aldı.

Bilimsel gelişmeyi, insanların kendilerini geliştirmeyi ve uyum içinde yaşamalarını sağlayan İslam'ın yaratıcı rolünü kullanmaları gerektiğinin altını çizen Nazarbayev, "Bu günlerde, her Müslüman hayırlı işler yapmaya, yakınlarına mutluluk vermeye ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye çalışıyor." ifadesini kullandı.

Kazakistan Din Başmüftüsü Serikbay Oraz da bayramda, akrabaların, yakınların ve komşuların birbirbirlerini ziyaret ederek iyilikler dilediğine işaret ederek, "Ramazan Bayramı'nda yakınları ziyaret etmek, çocuklara şekerler ve hediyeler vermek uzun yıllardır devam eden bir gelenektir." dedi.

Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği'nin de bayram dolayısıyla düzenlediği resepsiyona, Kazakistan'daki Türk kuruluşları temsilcileri ve Türk vatandaşları katıldı.

Türkiye’nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık, burada yaptığı konuşmada, bayramın aile büyüklerinin, dostluğun hatırlandığı, küskünlerin barıştığı, sevincin paylaşılarak çoğaltıldığı zaman olduğunun altını çizerek, "Milli manevi değerlerimizin geleceğe aktarılmasında da bu kutlamaların coşkulu bir şekilde yapılması büyük önem taşıyor." dedi.

