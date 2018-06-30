Yurt dışında yaşayan Türklerin memleket yolculuğu

Yorucu bir yolculuğun sonuna yaklaştıklarını anlatan Kızmaz, "Vatanımızı çok özledik. Özlemesek arabayla bu kadar yolu çekmeyiz. Vatana girince yorgunluk kalmıyor. 36 saattir yoldayız, 2 bin 300 kilometre yol yaptık ama buraya geldik ya sağ salim, bütün yorgunluk bitti." diye konuştu.

Yağmur altında yolculuk geçirdiklerini anlatan Özdemir, "Vatana özlemimiz çok fazla. İş yerlerimizden yıllık iznimizi aldığımız gibi koşturarak memleketimize geliyoruz. Tatil planlarımız var. Önce Samsun'a memleketimize, sonra Trabzon'a gideceğiz. Karadeniz'i gezmek istiyoruz." dedi.

Avusturya'dan gelen Mehmet Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün öğle vakti yola çıktıklarını ve uzun bir yolculuğun ardından vatana kavuştuklarını söyledi.

Aynur Kızmaz ise her yıl yıllık izinlerinin gelmesini iple çektiklerini belirtti. Türkiye'yi ve yakınlarını gurbette çok özlediklerini anlatan Kızmaz, "Bizim için bir yıl hasretle geçiyor. Buraya gelene kadar arabada çocuklarla yol boyunca 'Ölürüm Türkiye' şarkısını söylüyoruz." dedi.

Avusturya'dan gelen Arap Şıh Yıldız da tatilini Konya'da memleketinde yakınlarıyla geçireceğini anlattı. 40 yıldır Avusturya'da yaşadığını dile getiren Yıldız, "Seçim sonuçları bizi çok mutlu etti. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin başında olduğundan beri biz orada Türk olduğumuzu hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

