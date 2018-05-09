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Yurt dışındaki seçmenlerin adres beyanı için son gün 12 Mayıs

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 11:07 | Son Güncelleme

Yurt dışında yaşayan seçmen niteliğine sahip Türk vatandaşları 24 Haziran seçimleri için en son 12 Mayıs’a kadar adres beyanında bulunabilecek - Dış temsilcilikler, beyanların yapabilmesi için resmi tatil ve hafta sonları dahil her gün mesai saatlerinde açık olacak

ANKARA (AA) – BARIŞ SEÇKİN – Yurt dışında yaşayan seçmen niteliğine sahip Türk vatandaşlarından yurt dışı seçmen kütüğüne kaydı bulunmayanların, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde oy kullanabilmeleri için en geç 12 Mayıs'a kadar adres beyanında bulunmaları gerekiyor.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) açıkladığı seçim takvimiyle 30 Nisan’da seçim sürecine girildi.

Yurt dışında yaşayan ve seçmen niteliğine sahip Türk vatandaşlarının oy kullanabilmesi için 12 Mayıs tarihi önem taşıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, yurt dışında ikamet eden ancak yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olmayan Türk vatandaşlarının 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü TSİ 17.00'ye kadar itiraz süresi içinde dış temsilciliklere başvurarak adres beyanında bulunmaları gerekiyor.

Dışişleri Bakanlığı da bu konuda hem genel bir duyuruyla hem de dış temsilcilikleri aracılığıyla yurt dışındaki vatandaşları bilgilendirdi.

- Resmi tatil ve hafta sonu dahil her gün açık

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar, YSK tarafından 2 Mayıs'ta ilan edilen yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadıklarını YSK’nin resmi internet sitesinden (www.ysk.gov.tr) nüfus kimlik bilgileriyle kontrol edebilecek.

Türkiye'nin dış temsilcilikleri, yurt dışındaki seçmenlerin kolaylıkla adres beyanı yapabilmeleri için 12 Mayıs son gün olmak üzere resmi tatil ya da hafta sonu fark etmeksizin her gün mesai saatlerinde açık olacak.

Adres beyanının 12 Mayıs’ta tamamlanmasıyla yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmen sayısı kesin olarak belirlenmiş olacak.

YSK'nin açıkladığı seçim takvimine göre yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ilk turu için ya 7-19 Haziran 2018 tarihlerinde dış temsilciliklerde ya da 7-24 Haziran 2018 tarihlerinde gümrük kapılarında oy kullanabilecek.

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24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimleri Dışişleri Bakanlığı yurt dışındaki seçmenler

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