Yurt dışındaki Türk çocukları için Türkçe öğretmenleri yetişecek

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'de beş üniversitede açılacak, "Yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçe öğretimi yüksek lisans programı"nın yalnızca yurt dışında yaşayan vatandaşlar açısından değil, Türkiye'deki üniversitelerin ve yüksek öğretiminin "uluslararasılaşması" açısından da önemli olduğunu belirtti.

YTB ile Akdeniz Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi arasında, yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçe ve Türk kültürünü öğretecek eğiticilerin yetiştirilmesi için açılması planlanan "Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı"na dair iş birliği protokolleri imza töreni yapıldı.

Burada konuşan YTB Başkanı Eren, yurt dışında yaşayan vatandaşların ana vatanları ile kimlik bağlarını devam ettirmeleri için YTB tarafından çeşitli programlar düzenlediğini dile getirerek, yurt dışında yaşayan vatandaşların ortaöğretim çağındaki çocuklarının ana dillerini öğrenmelerinin ve konuşmalarının çok önemli olduğunu söyledi.