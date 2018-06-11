Yurt dışındaki Türkler oy kullanmaya başladı 

ANKARA,(DHA)- Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, 24 Haziran'daki seçimleri için oy kullanmaya başladı

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için bazı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları haftasonu sandığa gitti. Yurt dışında yaşayan seçmenler hafta sonu temsilciliklerinde oy kullandı. Gelinliği ile sandık başına giden seçmen ise dikkat çekti. Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre yurt dışındaki seçmenlerin oylarını hafta içi saat 09.00-21.00 arasında da kullanabileceği belirtildi.

