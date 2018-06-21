MUHAMMED BOZTEPE - Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 60 ülkedeki 123 temsilcilikte kullanılan oyların tamamı Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongre Merkezinde kilit altına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından, oylar Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği iki ayrı yöntemle Türkiye'ye getirildi.

Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Oy Torbaları Nakil Komisyonu tarafından Berlin-Kopenhag-Londra, Münih-Lyon ve Köln güzergahlarına yakın 34 temsilcilikte kullanılan oylar, dün akşam saat 20.00 ve sabaha karşı 02.25 ile 02.45 olmak üzere üç charter uçakla Ankara Esenboğa Havalimanına nakledildi.

Yurt dışı temsilciliklerdeki partili üyelerin de dahil olduğu Sandık Saklama ve Ulaştırma Komisyonları nezaretinde diplomatik torbalara yüklenen oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca dün sabaha karşı yapılan operasyonlarla ATO Fuar Merkezindeki güvenlikli alana taşındı.