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Yurt dışından gelen oylara "beş kilitli" koruma

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 15:32 | Son Güncelleme

Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 60 ülkedeki 123 temsilcilikte kullanılan oyların tamamı Türkiye'ye getirildi - ATO Kongre Merkezindeki oylar, anahtarlarının her biri farklı bir kişide olan beş farklı kilit altında tutuluyor - Oyların kilit altına alındığı bölümün anahtarlardan biri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanında, diğer dördü ise Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun parti üyelerinde bulunuyor

MUHAMMED BOZTEPE - Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 60 ülkedeki 123 temsilcilikte kullanılan oyların tamamı Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongre Merkezinde kilit altına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından, oylar Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği iki ayrı yöntemle Türkiye'ye getirildi.

Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Oy Torbaları Nakil Komisyonu tarafından Berlin-Kopenhag-Londra, Münih-Lyon ve Köln güzergahlarına yakın 34 temsilcilikte kullanılan oylar, dün akşam saat 20.00 ve sabaha karşı 02.25 ile 02.45 olmak üzere üç charter uçakla Ankara Esenboğa Havalimanına nakledildi.

Yurt dışı temsilciliklerdeki partili üyelerin de dahil olduğu Sandık Saklama ve Ulaştırma Komisyonları nezaretinde diplomatik torbalara yüklenen oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca dün sabaha karşı yapılan operasyonlarla ATO Fuar Merkezindeki güvenlikli alana taşındı.

Türkiye'ye getirilmesinde ikinci yöntem olarak kullanılan diplomatik kuryelere teslim edilen oy torbaları ise önce Atatürk Havalimanına, daha sonra ise Bakırköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu Başkanlığına teslim edildi. Oylar buradan da Oy Torbaları Ulaştırma Komisyonunca 05.30 itibarıyla ATO Fuar Merkezi'ne ulaştırıldı.

- Beş anahtarlı sistemle korunuyor

ATO Fuar Merkezine taşınan oylar, anahtarlarının her biri farklı bir kişide olan beş farklı kilit altına alındı.

Oyların kilit altına alındığı bölümün anahtarlardan biri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanında, diğer dördü ise Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun parti üyelerinde bulunuyor.

Üzerinde beş ayrı kilidi olan kapılar, komisyona mensup beş kişiden biri dahi olmadığında açılamayacak şekilde tasarlandı. Oda 24 saat güvenlik kameralarıyla takip edilecek. Ayrıca talepte bulunan siyasi partiler 24 saat kapıda müşahit bulundurabilecek.

Buradaki oylar, 24 Haziran 2018 Pazar günü saat 17.00 den sonra Türkiye'de oylama tamamlanıp, diğer sandıklar birlikte açılacak, sayım ve dökümleri Yurt Dışı ilçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.

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