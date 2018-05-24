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Yurt dışından getirilen araçlara el konuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 09:47 | Son Güncelleme

Adana'da polis ekipleri, yurt dışından getirilen ve Türkiye'de kalma süresini aşan lüks cip ve otomobillerin de olduğu 16 araca el koydu

Adana'da yurt dışından getirilen ve Türkiye'de kalma süresini geçen lüks cip ve otomobillerin de olduğu 16 araca el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde yabancı plakalı araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, yaptıkları kontrollerde farklı ülkelerden Türkiye'ye getirilen ve ülkede yasal kalma süresini aştığını belirlediği lüks cip ve otomobillerin de olduğu 16 araç tespit etti.

Araçlara, Adana Gümrük Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu.

Sürücüler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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