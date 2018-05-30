Yurt genelinde parklarda denetim

Ülke genelinde 10 bin 131 polisin katılımıyla "Türkiye Huzurlu Parklar Uygulaması" yapılıyor.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, vatandaşların rahat ve güvenli vakit geçirebilmesi ve spor yapabilmesi amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak "Türkiye Huzurlu Parklar Uygulaması" başlatıldı.
Bu yıl ikincisi yapılan uygulamaya, farklı birimlerden 2 bin 950 ekipte görevli 10 bin 131 polis katıldı.
Polisler denetlemelerde 37 dedektör köpek de kullanıyor.
Uygulama kapsamında ekiplerce, yurt genelindeki 5 bin 971 parkta kontrol yapılıyor.
Söz konusu çalışmayla uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarının parkları mesken tutmasının önüne geçilmesi de amaçlanıyor.
Dünya gündemini sarsan olay! 'Öldürülen' gazeteci basın toplantısı yaptı
YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!
Son dakika: ABD'den İran'a karşı yeni hamle
Denizli'de akılalmaz olay! 'İyi gelir' diyerek sırtını çiğnedi, hayatının şokunu yaşadı!
Kars'ta öfkeli koca dehşeti! 8 aylık hamile eşini defalarca bıçakladı!
Muharrem İnce’nin kaynak gösterdiği Nasuhi Güngör kendi kitabını yalanladı
Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan
CHP'nin TRT kararı belli oldu! 10 bin kişiyle protesto
Gören hayrete düştü! Çarşaflı halinden eser yok
Türkiye'de hayrete düşüren görüntü
Sadece IQ'su 146 ve üzeri olan insanlar bu matematik testini geçebiliyor
3 milyon sınav kitapçığı için 3 hafta 'hapis'
Apple, 2019’un iPhone’ları için önemli bir karar aldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum