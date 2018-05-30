Yurt genelinde parklarda denetim

Ülke genelinde 10 bin 131 polisin katılımıyla "Türkiye Huzurlu Parklar Uygulaması" yapılıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, vatandaşların rahat ve güvenli vakit geçirebilmesi ve spor yapabilmesi amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak "Türkiye Huzurlu Parklar Uygulaması" başlatıldı.

Bu yıl ikincisi yapılan uygulamaya, farklı birimlerden 2 bin 950 ekipte görevli 10 bin 131 polis katıldı.

Polisler denetlemelerde 37 dedektör köpek de kullanıyor.

Uygulama kapsamında ekiplerce, yurt genelindeki 5 bin 971 parkta kontrol yapılıyor.

Söz konusu çalışmayla uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarının parkları mesken tutmasının önüne geçilmesi de amaçlanıyor.

