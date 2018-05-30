HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Yurt genelinde parklarda denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 18:38 | Son Güncelleme

Ülke genelinde 10 bin 131 polisin katılımıyla "Türkiye Huzurlu Parklar Uygulaması" yapılıyor

Ülke genelinde 10 bin 131 polisin katılımıyla "Türkiye Huzurlu Parklar Uygulaması" yapılıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, vatandaşların rahat ve güvenli vakit geçirebilmesi ve spor yapabilmesi amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak "Türkiye Huzurlu Parklar Uygulaması" başlatıldı.

Bu yıl ikincisi yapılan uygulamaya, farklı birimlerden 2 bin 950 ekipte görevli 10 bin 131 polis katıldı.

Polisler denetlemelerde 37 dedektör köpek de kullanıyor.

Uygulama kapsamında ekiplerce, yurt genelindeki 5 bin 971 parkta kontrol yapılıyor.

Söz konusu çalışmayla uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarının parkları mesken tutmasının önüne geçilmesi de amaçlanıyor.

PARTNERÜnlü ismin aşk yogasıÜnlü ismin aşk yogası
Doğan TV Washington Temsilcisi Serdar Cebe'nin görevine son verildi!Doğan TV Washington Temsilcisi Serdar Cebe'nin görevine son verildi!
Parmağı sıkıştıran yüzüğü itfaiye çıkardıParmağı sıkıştıran yüzüğü itfaiye çıkardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asayiş dairesi başkanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Türkiye Huzurlu Parklar Uygulaması

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Miting meydanları kızıştı! Muharrem İnce, Erdoğan'ın açıklamalarını kalabalığa dinletti

Miting meydanları kızıştı! Muharrem İnce, Erdoğan'ın açıklamalarını kalabalığa dinletti

Muharrem İnce'den çok sert tepki: Sen kimsin!

Muharrem İnce'den çok sert tepki: Sen kimsin!

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doğan TV Washington Temsilcisi Serdar Cebe'nin görevine son verildi!

Doğan TV Washington Temsilcisi Serdar Cebe'nin görevine son verildi!

YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!

YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!

LGS liseye geçiş sınavına girecek öğrencilere uyarılar! Sınav kaygısına karşı ipuçları!

LGS liseye geçiş sınavına girecek öğrencilere uyarılar! Sınav kaygısına karşı ipuçları!

Muharrem İnce’nin kaynak gösterdiği Nasuhi Güngör kendi kitabını yalanladı

Muharrem İnce’nin kaynak gösterdiği Nasuhi Güngör kendi kitabını yalanladı

ALES sonuçları açıklandı! İlkbahar dönemi 2018 ALES sonuç sorgulama sayfası açıldı!

ALES sonuçları açıklandı! İlkbahar dönemi 2018 ALES sonuç sorgulama sayfası açıldı!

Kayseri'de maden ocağında göçük

Kayseri'de maden ocağında göçük

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.