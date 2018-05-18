HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Yurt odalarının ışıklarıyla 'Kudüs' yazdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 11:47 | Son Güncelleme

KARAMAN Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, İsrail'in Gazze'deki katliamına karşı Filistinlilere destek için odalarının ışıklarıyla 'Kudüs' yazdı.

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, İsrail'in Gazze'deki katliamına karşı Filistinlilere destek için odalarının ışıklarıyla 'Kudüs' yazdı. Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, dün akşam saatlerinde, yurt bahçesinde bir araya geldi. Öğrenciler, ABD'nin, İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasını ve İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti. Gazze'deki katliama tepki gösteren öğrenciler, Filistinlilere destek için odalarının ışıklarıyla 'Kudüs' yazdı. Bazı öğrenciler, cep telefonlarının kameralarıyla 'Kudüs' yazısını fotoğrafladı.

PARTNERÖlümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazanıyorÖlümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazanıyor
Marmaris'te su dansıMarmaris'te su dansı
Yolda bulduğu 5 bin Euro’yu sahibine teslim ettiYolda bulduğu 5 bin Euro’yu sahibine teslim etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

Tekvando Milli Takımı'nda skandal iddiası

Tekvando Milli Takımı'nda skandal iddiası

Son dakika! MHP milletvekili adayları belli oldu! İşte İl il MHP milletvekili adayları listesi

Son dakika! MHP milletvekili adayları belli oldu! İşte İl il MHP milletvekili adayları listesi

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

4 ile yeni vali atandı, iki ilin valisi merkeze alındı

4 ile yeni vali atandı, iki ilin valisi merkeze alındı

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hatay'da flaş operasyon! Askerler gözaltına alınıyor

Hatay'da flaş operasyon! Askerler gözaltına alınıyor

İstanbul'da uçuş yasağı

İstanbul'da uçuş yasağı

Babasını öldürmüştü! Cinayet anını anlattı

Babasını öldürmüştü! Cinayet anını anlattı

İslam İşbirliği Teşkilatı, İstanbul'da toplandı! Çavuşoğlu'ndan açıklamalar

İslam İşbirliği Teşkilatı, İstanbul'da toplandı! Çavuşoğlu'ndan açıklamalar

Ramazan'da en güzel Cuma mesajları (2018)

Ramazan'da en güzel Cuma mesajları (2018)

Korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.