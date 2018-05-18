Yurt odalarının ışıklarıyla 'Kudüs' yazdılar

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, İsrail'in Gazze'deki katliamına karşı Filistinlilere destek için odalarının ışıklarıyla 'Kudüs' yazdı. Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, dün akşam saatlerinde, yurt bahçesinde bir araya geldi. Öğrenciler, ABD'nin, İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasını ve İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti. Gazze'deki katliama tepki gösteren öğrenciler, Filistinlilere destek için odalarının ışıklarıyla 'Kudüs' yazdı. Bazı öğrenciler, cep telefonlarının kameralarıyla 'Kudüs' yazısını fotoğrafladı.

