Yurtiçi ve yurtdışından bez bebekler sergide buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2’nci Uluslararası Ezogelin Bebek Çalıştayı kapsamında bez bebek sergisi açıldı. Sergide yurtiçi ve yurtdışından bez bebekler beğeniye sunuldu.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Müzeler ve Kütüphane Şube Müdürlüğüne bağlı Oyun ve Oyuncak Müzesi’nde 03-08 Nisan 2018 tarihleri arasında bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Uluslararası Ezogelin Bebek Çalıştayı çerçevesinde, bez bebek çalışmaları sergilendi. Serginin açılış törenine katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken, açılış kurdelesini keserek stantları gezdi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Köken, geçen yıl ilki düzenlenen Uluslararası Ezogelin Bebek Çalıştayı’yla şehirler arasındaki kültürel etkileşimin artacağını söyleyerek, şehirlerin kültürünü yansıtan bez bebek çalışmalarının Gaziantep’te buluştuğunu aktardı. Genel Sekreter Köken, 3’ü yurtdışından 17’si yurtiçinden olmak üzere 23 sanatçı ve 30 eğitmenin katıldığı bez bebek çalıştayıyla, gazi şehrin bez bebeklerle renklendiğini sözlerine ekledi. Köken, katılımcılara katılım belgesini takdim etti.
2’nci Uluslararası Ezogelin Bebek Çalıştayı kapsamında açılan sergide, Rusya bez bebek, Kazakistan keçe bebek, Ukrayna motanka bebek, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) bez bebek, Ankara bez bebek, Karaman taş-kitre-kabak bebek, Adıyaman besi bebek, İstanbul, İzmir ve Batman ise kitre bebek çalışmaları sergilendi.
Kentlerin kültürel değerlerini gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen çalıştay, pazar günü sona erecek. Çalıştaya Ukrayna, Rusya ve Kazakistan’ın yanı sıra Ankara, İzmir, İstanbul, Karaman, Amasya, Eskişehir ve Batman’dan katılım sağlandı.
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