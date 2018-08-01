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"Yurtlarımız hazır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 11:15 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu: "3 Eylül'de üniversite kayıtları başlayacak, aynı gün bizim de yurt müracaatlarımız başlayacak" - "Geldiğimiz noktada 670 bin kapasiteye ulaştık. Fakat 200 bin yatak kapasitesili proje ve inşaat faaliyetlerimiz de devam ediyor" - "Yeni dönemde yurtlarımızın büyük bir çoğunluğunu üniversitelerimizin kampüsleri içine inşa ediyoruz" - "İnşaatı ve projesi devam eden yurtlarımız bittiğinde Türkiye'de yurt problemi ortadan kalkacak"

ÖMER HAKAN KİBAR - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları doğrultusunda öğrenci yerleştirme takvimine uyumlu şekilde yurtlara başvuru ve kayıt işlemlerinin gerçekleştirileceğini söyledi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğündeki makamında Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilere en iyi hizmetin verilebilmesi için 7 gün 24 saat mesai yapıldığını anlattı. Öğrencilerin, barınma, yemek, internet, spor ve sosyal etkinlikler olmak üzere bütün ihtiyaçlarını karşılamaya başladıklarını vurgulayan Aksu, "Geldiğimiz noktada 670 bin kapasiteye ulaştık. Fakat 200 bin yatak kapasitesili proje ve inşaat faaliyetlerimiz de devam ediyor." dedi.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıklamasının ardından bu yıl 400 bin öğrencinin yurt müracaatında bulunmasını beklediklerini ifade eden Aksu, "Yeni dönemde yurtlarımızın büyük bir çoğunluğunu üniversitelerimizin kampüsleri içine inşa ediyoruz. Bu öğrencilerimiz açısından önem arz ediyor. 3 Eylül'de üniversite kayıtları başlayacak, aynı gün bizim de yurt müracaatlarımız başlayacak. Müracaatların ardından bir hafta gibi kısa sürede öğrencilerimizi gerekli araştırmaları yaptıktan sonra yurtlarımıza yerleştireceğiz." diye konuştu.

KYK'nın yeni dönem için hazırlıklarını sürdürdüğüne dikkati çeken Aksu, şöyle devam etti:

"Biz aslında 17-25 Aralık sürecinden bu yana ciddi manada bir devlet politikası, bir hükümet politikası şeklinde yurtlara özel bir önem verdik. Kurum olarak öğrencimizi hiçbir şekilde sokakta bırakmamak için en iyi şartlarda barındırıp beslenmesine kadar bir yaşam alanı haline getirmek için yurtlarımızı dizayn ettik. Bu süreçte yeni konsept dediğimiz yurtlarımızı açtık. Eski dönemden kalan, öğrencinin ihtiyacını karşılayamayan yurtlarımızı da birer, ikişer kapatarak, yurtların standardını artırarak, öğrencimizin hizmetine sunmak için bir gayretin içindeyiz."

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- "Yurtlarımız, öğrencilerimizin eğitimine göre kurgulanmış"

"Biz sadece bir yatakhane ve yemekhane hizmeti sunmuyoruz." diyen Sinan Aksu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öğrencimizin burada sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle ikinci bir okul olarak dizayn ettiğimiz yurtlarda canı hiçbir şekilde sıkılmadan, diğer ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde inşallah bir barınma imkanı sunuyoruz. Hizmet etmek bizim için bir mutluluk. Üniversitelerle ve devlet kurumlarıyla ortak çalışmalarımız devam edecek. Yurt konusunda, Türkiye'de yurda girmek için tek bir öğrenci kalmayıncaya kadar çalışmalarımıza devam edeceğimizi belirtmek isterim. İnşaatı ve projesi devam eden yurtlarımız bittiğinde Türkiye'de yurt problemi ortadan kalkacak. Bu da kısa zamanda sonuçlanacak. 670 bin yatak kapasitesiyle dünyada sayılıyızdır. Çoğu yerde yoktur."

Aksu, üniversite öğrencilerini askeri bir disiplinle yönetmediklerine dikkati çekerek, "Kurallar ve kaideler bütünüyle yönetiyoruz. Yurtlarımız, öğrencilerimizin eğitimine göre kurgulanmış. Bunları toplayınca öğrencinin eğitime ve okumaya odaklanmaktan başka bir problemi kalmıyor." değerlendirmesini yaptı.

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- "Tamamen öğrenci odaklı bir kurumuz"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye tarihinde bir ilke imza attığını ifade ederek, şu görüşleri paylaştı:

"Ankara Hüseyin Gazi Yurdu'ndaki bir öğrencimizin, Sayın Cumhurbaşkanını yurda davet etmesi sonrasında sahurda öğrenci kardeşlerimize misafir oldular. Bu Türkiye tarihinde bir ilkti. Cumhurbaşkanımızın bir davet üzerine yurda gelmesi öğrencilerimiz için bir mutluluk vesilesiydi. Sayın Cumhurbaşkanımız da kendilerini Külliye'de misafir etti. Onlara orada tek tek söz verdi. Tamamen öğrenci odaklı bir kurumuz."

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