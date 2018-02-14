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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2018 08:46 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Amasya ile bu sabah ilk saatlerde Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Amasya ile bu sabah ilk saatlerde Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak, Van çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde yurdun doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı meydana geleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden, iç kesimlerinde güneydoğu yönlerden orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 12
İstanbul: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı 13
İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15
Adana: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 18
Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 14
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 3
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 13

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