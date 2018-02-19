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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 08:56 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu’nun doğusu ile zamanla yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Iğdır, Bitlis ve Van çevrelerinin, öğle saatlerinde Hakkari çevrelerinin, akşam saatlerinden itibaren Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin ve gece saatlerinde Antalya’nın doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu’nun doğusu ile zamanla yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Iğdır, Bitlis ve Van çevrelerinin, öğle saatlerinde Hakkari çevrelerinin, akşam saatlerinden itibaren Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin ve gece saatlerinde Antalya’nın doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların hafif olmak üzere, yağmur ve sağanak, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara, iç ve doğu bölgelerde, gece saatlerinde doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıyurdun batı kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacak, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneybatı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 12
İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 10
İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 16
Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 20
Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı 21
Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 10
Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 9
Erzurum: Parçalı bulutlu 4
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 15

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