Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Güney Ege ve Batı Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, kuzeybatı kesimlerde güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 14
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 13
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 17
İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu 20
Adana: Parçalı ve az bulutlu 22
Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu 21
Samsun: Parçalı bulutlu 13
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 4
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 16
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