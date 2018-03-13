HABER

Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 08:48 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun iç ve batı bölgelerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Samsun, Adana, Mersin, Konya, Aksaray ve Nevşehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun iç ve batı bölgelerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Samsun, Adana, Mersin, Konya, Aksaray ve Nevşehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile gece saatlerinde Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli (30-60 Km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16
İstanbul: Parçalı çok bulutlu, il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Adana: Parçalı, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Trabzon: Parçalı bulutlu 18
Erzurum: Parçalı bulutlu 10
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 19

'Challenger uzay mekiğini biz düşürdük''Challenger uzay mekiğini biz düşürdük'
Fatih Portakal'dan çok konuşulacak eleştiri!Fatih Portakal'dan çok konuşulacak eleştiri!
İzmir'de kaçak dehşeti! 1 şehit, 2 yaralıİzmir'de kaçak dehşeti! 1 şehit, 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Çorum'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 10 ölü

Son dakika! Çorum'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 10 ölü

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Survivor 2018'de All Star takımında kim elendi? Elenen yarışmacı herkesi şoke etti!

Survivor 2018'de All Star takımında kim elendi? Elenen yarışmacı herkesi şoke etti!

TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı

TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı

Uçak kazası öncesi Mina Başaran'ın son telefonu: Aşkım 5 saat sonra yanındayım!

Uçak kazası öncesi Mina Başaran'ın son telefonu: Aşkım 5 saat sonra yanındayım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Malazgirt’te Tarım Kredi Kooperatifi Hizmet Müdürlüğü açılacak

Malazgirt’te Tarım Kredi Kooperatifi Hizmet Müdürlüğü açılacak

Kaymakam Hamitoğlu minik sporcuları ziyaret etti

Kaymakam Hamitoğlu minik sporcuları ziyaret etti

Korkuteli’de öğrencilerden Mehmetçik Vakfı’na bağış

Korkuteli’de öğrencilerden Mehmetçik Vakfı’na bağış

Ardahanlı muhtarlardan 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek gecesi

Ardahanlı muhtarlardan 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek gecesi

SODAM’dan Kızılay’ın Sevgi Bohçasına destek

SODAM’dan Kızılay’ın Sevgi Bohçasına destek

Efeler Belediyesi Kültür Evleri’ndeki çocuklar 12 Mart’ı unutmadı

Efeler Belediyesi Kültür Evleri’ndeki çocuklar 12 Mart’ı unutmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.