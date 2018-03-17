Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin genellikle parçalı ve az bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Van çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının 2 ila 6 derece artacağı, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Kıyı Ege’de güney ve güneydoğu yönlerden hafif zamanla orta kuvvette, Marmara, Ege ve akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz’de kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 18
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 20
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 26
İzmir: Az bulutlu ve açık 24
Adana: Az bulutlu ve açık 22
Antalya: Az bulutlu ve açık 21
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 21
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 15
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu 7
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 19
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