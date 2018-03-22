Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Kütahya, Ankara, Eskişehir ve Çankırı ile gece saatlerinden itibaren İzmir, Kuzey Ege kıyıları, Aydın kıyı kesimleri, Artvin ve Ardahan çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara’nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de yer yer toz taşınımı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli kuzeyli rüzgarla birlikte 4 ila 10 derece azalacak, güneybatı kesimlerde kuvvetli güneyli rüzgarla birlikte 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, güneybatı kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Güney ve İç Ege, İç Anadolu’nun güneybatısı ve Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer hafif yağmurlu 19
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer hafif yağmur ve sağanak yağışlı 10
İzmir: Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer yağmur ve sağanak yağışlı 24
Adana: Parçalı, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu 23
Antalya: Parçalı bulutlu 21
Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu 14
Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu 17
Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu 13
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 22
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