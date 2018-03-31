Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara Bölgesinin güneyi ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Yozgat, Sivas ve Kayseri çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 6 ila 10 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de zamanla güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 16
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 19
İzmir: Parçalı az bulutlu 22
Adana: Parçalı bulutlu 24
Antalya: Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu 21
Samsun: Parçalı bulutlu 14
Trabzon: Parçalı bulutlu 14
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 10
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 19
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