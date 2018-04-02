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Yurtta hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 09:00 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz ile Malatya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıkuzey, iç ve batı kesimlerinde 6 ila 12 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz ile Malatya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıkuzey, iç ve batı kesimlerinde 6 ila 12 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, zamanla iç kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 11
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 13
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 19
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 24
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 16
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 24
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı 14
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 23

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